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"Слуга народа" хочет отменить особый статус Севастополя: основания и детали

"Слуга народа" хочет отменить особый статус Севастополя: основания и детали (4 новости)

«Официальный Киев отменит особый статус Севастополя, закрепленный за городом в конституции страны. Соответствующее мнение на своей странице в социальной сети Facebook…»

В проекте изменений Конституции Украины в настоящее время оккупирован Севастополь планируют лишить специального статуса.

Об этом сообщил в кулуарах парламента первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет Новинарня.

"Откуда взялся особый статус Севастополя в редакции Конституции 1996 года? Многие люди не понимают, потому что не помнят. В Севастополе была военная база Российской Федерации, и в рамках договоренностей украинской власти с РФ в 1990-х годах было от них России - просьба отдельно сделать статус, отдельно сделать управление в Севастополе, чтобы этот момент сохранялся. Сейчас, через 30 лет, ситуация совсем другая. Мы находимся в состоянии вооруженного конфликта с РФ. Говорить о какой-то особый статус города - это уже из прошлого ", - сказал он отвечая на вопрос об отсутствии упоминаний о городе в проекте изменений Конституции.

"Особый статус Севастополя с 1995 года означал лишь то, что это был единственный город в Украине, лишеный права избирать мэра, и фактически специальный статус Севастополя и предполагал исключительно дополнительные возможности государства контролировать, через формируемую президентом Украины горадминистрацию, ситуацию в городе, было местом пребывания мощной иностранной военной базы. Никаких особых прав и привилегий у Севастополя как города при таких условиях не было, если не считать дублирование Севастопольским горсоветом функций совета собственно городской и областной", - пишет бывший представитель президента в Автономной республике Крым Борис Бабин в своем Facebook.

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Вычеркивания города, по его мнению будет иметь негативные последствия в будущем, и будет использовано против Украины русскими.

"Не следует забывать, что весь мир знает про оккупированый Крым именно как про "Автономную Республику Крым И город Севастополь", среди прочего отражено в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и купе других международно-правовых актов. И отсутствие упоминания о Севастополе нужно будет теперь -то объяснять как нашим внешним партнерам так и третьим, "нейтральным", государствам, причем объяснять в условиях, когда отсутствие такого упоминания Офис президента Зеленского публично не обосновал ничем. Собственно с юридической стороны все еще хуже. Ведь численное количество актов законодательства определяет Севастополь именно как отдельный регион Украины, рядом с АРК, Киевом и областями", - говорит он.

По проекту изменений в Конституцию примут новый административно-территориальное деление Украины. При этом в законе не ясно чем будет сейчас оккупированый крымский город.

"При этом совершенно очевидно, что никакого особого, отличного от других аналогичных административных единиц, статуса этот город в будущем иметь не будет. И также не совсем очевидным для отдельных крайне далеких от конституционного права должностных лиц президентской администрации Порошенко (которые, к сожалению, очень успешно перекочевали в Офис президента Зеленского), но на самом деле бесспорным является тот факт, что Севастополь не входит и не может входить в состав АРК. Это следует как из фантастической количества норм законодательства, всегда регулировали вопро я АРК и Севастополю отдельно, так и из содержания ч. 1 ст. 7 Конституции АРК 1998, которая сейчас действует и в л

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