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"Слуга народа" назовет своих кандидатов на должности мэров до конца месяца - Арахамия

"Слуга народа" назовет своих кандидатов на должности мэров до конца месяца - Арахамия (3 новости)

«До конца мая президентская партия будет иметь измерения в регионах»

Партия "Слуга народа" публично объявит своих кандидатов на должности мэров в Киеве, Днепре, Харькове до конца мая. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас много скандалов, интриг и ссор внутри, снаружи мы пытаемся это все минимизировать. Это нормально, когда 250 человек садятся и разговаривают друг с другом. У них могут быть совершенно разные мировоззрения, то там надо достичь общего решения. Внутренние распри это нормальный процесс. Я общаюсь со всеми главами фракций. И фракции по которых 20 человек, говорят: "У нас там так много всякого". Мы до конца мая будем иметь замеры (того, кого будем рекомендовать на мэры Киева, Днепра, Харькова, - ред.). Мы публично объявим, кто наши кандидаты от нашей партии", - отметил он.

Как сообщал УНН, в Украине не будут менять дату проведения местных выборов. Они пройдут 25 октября 2020 года, основные позиции Избирательного кодекса сохраняются.

Вместе с тем, в ВР ожи...

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 17:23 До конца мая президентская партия будет иметь измерения в регионах
Новый Регион Новый Регион  ·  18.05.20, 20:19 Давид Арахамия Партия «Слуга народа» публично объявит своих кандидатов на должности мэров в Киеве, Днепре, Харькове до конца мая. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил глава фракции «Слуга народа» Давид…
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