"Слуга народа" предлагает уменьшить количество комитетов в новой Раде

Партия "Слуга народа" в новом созыве парламента предложила уменьшить количество парламентских комитетов до 22 комитетов. Об этом заявил глава политической силы Дмитрий Разумков во время заседания рабочей группы по подготовке открытия Верховной Рады ІХ cозыва. Предложения "Слуги народа" по комитетам участники группы решили обсудить в подгруппах и вынести на голосование 13 августа. Свои предложения другие политические партии должны представить до понедельника. В нынешнем составе Верховной Рады работают 27 парламентских комитетов и Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации. Как ранее сообщал Фокус: Первое торжественное заседание Верховной Рады ІХ cозыва состоится 29 августа. Соответствующее решение было принято на заседании рабочей группы по подготовке первого заседания. Возглавляет рабочую группу Дмитрий Разумков. В нее вошли представители всех партий, преодолевших проходной барьер, и один представитель мажоритарщиков. В новом составе парламента "Слуга народа" планирует получить должности спикера, первого вице-спикера и глав 19 комитетов Рады.