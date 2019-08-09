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"Слуга народа" предлагает уменьшить количество комитетов в новой Раде

"Слуга народа" предлагает уменьшить количество комитетов в новой Раде (5 новостей)

«Партии должны проработать это предложение до 16 часов 12 августа»

Партия "Слуга народа" в новом созыве парламента предложила уменьшить количество парламентских комитетов до 22 комитетов. Об этом заявил глава политической силы Дмитрий Разумков во время заседания рабочей группы по подготовке открытия Верховной Рады ІХ cозыва. Предложения "Слуги народа" по комитетам участники группы решили обсудить в подгруппах и вынести на голосование 13 августа. Свои предложения другие политические партии должны представить до понедельника. В нынешнем составе Верховной Рады работают 27 парламентских комитетов и Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации. Как ранее сообщал Фокус: Первое торжественное заседание Верховной Рады ІХ cозыва состоится 29 августа. Соответствующее решение было принято на заседании рабочей группы по подготовке первого заседания. Возглавляет рабочую группу Дмитрий Разумков. В нее вошли представители всех партий, преодолевших проходной барьер, и один представитель мажоритарщиков. В новом составе парламента "Слуга народа" планирует получить должности спикера, первого вице-спикера и глав 19 комитетов Рады.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  09.08.19, 15:32 Партия "Слуга народа" предлагает уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.
Телеграф Телеграф  ·  09.08.19, 15:52 Партия "Слуга народа" предлагает уменьшить количество комитетов до 22 в новой Верховной Раде.
Униан Униан  ·  09.08.19, 15:59 Партии должны проработать это предложение до 16 часов 12 августа.
Прямий Прямий  ·  09.08.19, 16:08 Политическая партия "Слуга народа" предлагает сократить количество комитетов Верховной Рады до 22. Об этом сказал председатель партии Дмитрий Разумков во время заседания подготовительной депутатской группы…
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