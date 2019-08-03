&quot;Слуга народа&quot; предложит кандидатуру Стефанчука на пост первого вице-спикера, - Разумков

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"Слуга народа" предложит кандидатуру Стефанчука на пост первого вице-спикера, - Разумков (7 новостей) «На должность первого вице-спикера парламента будут выдвигать Руслана Стефанчука»

На тренинге членов партии "Слуга народа" в Трускавце обсуждались кадровые вопросы по поводу президии парламента и комитетов, заявил глава партии Дмитрий Разумков.Партия "Слуга народа" будет предлагать назначить ее лидера Дмитрия Разумкова председателем Верховной Рады Украины. Об этом Разумков сказал журналистам в Трускавце Львовской области 3 августа, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он заявил, что на тренинге будущих нардепов в Трускавце обсуждались кадровые вопросы по поводу президии парламента и комитетов.

"Всех вам сейчас не назову... Партия меня будет предлагать в качестве кандидата на пост главы Верховной Рады Украины", сказал Разумков.

Также на пост вице-спикера парламента будут предлагать кандидатуру представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

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21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, "Слуга народа", по предварительным данным, получает 254 мандата и формирует монобольшинство.

Обновлено в 15:11 Об этом Разумков заявил в субботу в Трускавце после 40-минутной встречи членов партии с президентом Владимиром Зеленским, передает «Украинская правда».

Обновлено в 15:32 Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что политсила выдвинет его кандидатуру на пост председателя парламента.