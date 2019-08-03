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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 15:32
· Верховная Рада · Парламент · Кандидатура
&quot;Слуга народа&quot; предложит кандидатуру Стефанчука на пост первого вице-спикера, - Разумков

"Слуга народа" предложит кандидатуру Стефанчука на пост первого вице-спикера, - Разумков (7 новостей)

«На должность первого вице-спикера парламента будут выдвигать Руслана Стефанчука»

На тренинге членов партии "Слуга народа" в Трускавце обсуждались кадровые вопросы по поводу президии парламента и комитетов, заявил глава партии Дмитрий Разумков.Партия "Слуга народа" будет предлагать назначить ее лидера Дмитрия Разумкова председателем Верховной Рады Украины. Об этом Разумков сказал журналистам в Трускавце Львовской области 3 августа, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он заявил, что на тренинге будущих нардепов в Трускавце обсуждались кадровые вопросы по поводу президии парламента и комитетов.

"Всех вам сейчас не назову... Партия меня будет предлагать в качестве кандидата на пост главы Верховной Рады Украины", сказал Разумков.

Также на пост вице-спикера парламента будут предлагать кандидатуру представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

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21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, "Слуга народа", по предварительным данным, получает 254 мандата и формирует монобольшинство.

Обновлено в 15:11 Об этом Разумков заявил в субботу в Трускавце после 40-минутной встречи членов партии с президентом Владимиром Зеленским, передает «Украинская правда».

Обновлено в 15:32 Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что политсила выдвинет его кандидатуру на пост председателя парламента.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Слуга народа" предложит кандидатуру Стефанчука на пост первого вице-спикера, - Разумков»
Фото "Слуга народа" предложит кандидатуру Стефанчука на пост первого вице-спикера, - Разумков
Фото Разумков: "Слуга народа" будет предлагать мою кандидатуру на должность председателя Верховной Рады
Фото «Слуга народа» предложит Разумкова на должность главы ВР
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ForUm ForUm  ·  03.08.19, 15:11 Партия «Слуга народа» предложит кандидатом на пост спикера Верховной Рады председателя партии Дмитрия Разумкова.Об этом Разумков заявил в субботу в Трускавце после 40-минутной…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.08.19, 15:32 Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что политсила выдвинет его кандидатуру на пост председателя парламента.
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