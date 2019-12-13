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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 22:22
· Новый год · Эксклюзивное интервью · Гривна · Заместитель
"Слуга народа" проведет новогодний корпоратив за миллион гривен - Корниенко

"Слуга народа" проведет новогодний корпоратив за миллион гривен - Корниенко (21 новость и 1 видео)

«Финансировать мероприятие будут спонсоры»

Новогодний корпоратив "Слуг народа" обойдется спонсорам партии порядка миллиона гривен. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Pavlovskynews заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Сообщается, что вечеринка будет проходить в одном из самых дорогих ночных клубов столицы - CHI.

"И хоть Корниенко говорит про миллион, что-то мне подсказывает, что депутатам с народа накроют полянку минимум за 2-3 миллиона гривен, туда еще и офис Президента прибудет, да Кабмин в полном составе. Со слов Корниенка, финансировать всю тусовку будут спонсоры партии, то есть предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу... Конечно же можно поверить, что работают предприниматели, налоги платят, создают рабочие места и тут деньги партии дают, чтобы те с салютами отгуляли новогодний корпоратив. Я мало в это верю. Спонсоры которые платят за такой банкет, хорошо понимают, что Слуги народа еще отработают вложенные в гулянку деньги", - написал Павловский. 

Сьогодні повідомлялося, що відповідно до аналізу КВУ, парламентські фракції партій "Батьківщина" та "Слуга народу" і позафракційні депутати подають найбільшу кількість нереалістичних до виконання законопроектів. 

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Обновлено в 21:30 Об этом заявил глава фракции Александр Корниенко в интервью Pavlovskynews, пишет FaceNews.ua. Как сообщается, проходить вечеринка будет в одном из самых дорогих киевских ночных клубах - CHI. Отмечается, что кроме депутатов на вечеринку прибудет Офис президента и Кабмин. По словам…

Обновлено в 22:22

ФОТО К НОВОСТИ: «"Слуга народа" проведет новогодний корпоратив за миллион гривен - Корниенко»
Фото Новогодний корпоратив "Слуг народа" обойдется спонсорам партии около миллиона гривен
Фото Новогодний корпоратив "Слуг народа", Офиса президента и Кабмина обойдется в миллион гривен
Фото Новогодний корпоратив обойдется "слугам народа" в миллион
Фото «Слуга народа» отгуляет корпоратив на миллион гривен
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.12.19, 15:00 Фракция "Слуги народа" проведет новогодний корпоратив за деньги спонсоров, который обойдется им порядка миллиона гривен. Об этом заявил глава фракции Александр Корниенко в интервью Pavlovskynews. Как…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  13.12.19, 15:17 Деньги возьмут со счетов, на которые поступает спонсорская поддержка.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.12.19, 16:16   Глава партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что политсила проведет новогодний корпоратив за деньги спонсоров, и это примерно около миллиона гривен, говорится в интервью Pavlovskynews.   Место…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  13.12.19, 16:34 Новогодний корпоратив для фракции "Слуга народа" обойдется в миллион гривен. Об этом заявил в интервью Pavlovskynews глава политсилы Александр Корниенко. По его словам, вечеринка пройдет в одном из самых…
Факты Факты  ·  13.12.19, 16:53 Затраты оплатят спонсоры
Facenews Facenews  ·  13.12.19, 16:58 Как сообщается, проходить вечеринка будет в одном из самых дорогих киевских ночных клубах - CHI. Корниенко говорит, что корпоратив обойдется в 1 млн гривен. Давайте посчитаем. 250 слуг с женами и мужьями,…
Голос.UA Голос.UA  ·  13.12.19, 17:08 Фракция "Слуга народа" проведет новогодний корпоратив за деньги спонсоров, который обойдется им порядка миллиона гривен. Об этом заявил глава фракции Александр Корниенко в интервью, передает Страна. Как…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.12.19, 17:15 Партия Cлуга народа потратит на новогодний корпоратив до 1 млн гривень. Об этом первый заместитель фракции, глава партии Александр Корниенко рассказал в комментарии журналисту Павловскому."Приблизительно…
Cxid.info Cxid.info  ·  13.12.19, 17:34 Опрос CXID.info
Фокус Фокус  ·  13.12.19, 17:37 Партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане "CHI" в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен. Об этом сообщил замглавы фракции Александр Корниенко, сказано на YouTube-канале журналиста…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  13.12.19, 18:38 Партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане CHI в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен. Расходы планируют покрыть со спонсорских выплат. Об этом сообщил председатель партии "Слуга…
ТСН ТСН  ·  13.12.19, 18:43 Финансировать мероприятие будут спонсоры.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.12.19, 19:29 Партія "Слуга народу" витратить на корпоратив у столичному ресторані CHI в КВЦ "Парковий" до мільйона гривень. Витрати планують покрити зі спонсорських виплат
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.19, 19:45 20 декабря партия "Слуга народа" собирается провести корпоратив. На мероприятие планируют потратить до 1 млн гривен, деньги возьмут у спонсоров, жертвующих на текущую деятельность политсилы.
UAinfo UAinfo  ·  13.12.19, 19:46 Учитывая ценник и пафос CHI, то "слугам" хватит на салатик, минералку и сладкое. Но уже без шоу-программы без алкоголя. И все это на новогодний корпоратив?
ForUm ForUm  ·  13.12.19, 21:26 Партия «Cлуга народа» потратит на новогодний корпоратив до 1 млн гривень. Об этом первый заместитель фракции, глава партии Александр Корниенко рассказал в комментарии…
Facenews Facenews  ·  13.12.19, 21:30 Фракция "Слуги народа" проведет новогодний корпоратив за деньги спонсоров, который обойдется им порядка миллиона гривен. Об этом заявил глава фракции Александр Корниенко в интервью Pavlovskynews, пишет…
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