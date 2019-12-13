Новогодний корпоратив "Слуг народа" обойдется спонсорам партии порядка миллиона гривен. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Pavlovskynews заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Сообщается, что вечеринка будет проходить в одном из самых дорогих ночных клубов столицы - CHI.

"И хоть Корниенко говорит про миллион, что-то мне подсказывает, что депутатам с народа накроют полянку минимум за 2-3 миллиона гривен, туда еще и офис Президента прибудет, да Кабмин в полном составе. Со слов Корниенка, финансировать всю тусовку будут спонсоры партии, то есть предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу... Конечно же можно поверить, что работают предприниматели, налоги платят, создают рабочие места и тут деньги партии дают, чтобы те с салютами отгуляли новогодний корпоратив. Я мало в это верю. Спонсоры которые платят за такой банкет, хорошо понимают, что Слуги народа еще отработают вложенные в гулянку деньги", - написал Павловский.

Сьогодні повідомлялося, що відповідно до аналізу КВУ, парламентські фракції партій "Батьківщина" та "Слуга народу" і позафракційні депутати подають найбільшу кількість нереалістичних до виконання законопроектів.

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Обновлено в 21:30 Об этом заявил глава фракции Александр Корниенко в интервью Pavlovskynews, пишет FaceNews.ua. Как сообщается, проходить вечеринка будет в одном из самых дорогих киевских ночных клубах - CHI. Отмечается, что кроме депутатов на вечеринку прибудет Офис президента и Кабмин. По словам…

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