"Слуга народа" создаст "офис обучения и развития" депутатов

В партии "Слуга народа" намерены создать специальный партийный офис для развития депутатов. Там нардепы будут проходить обучение каждые три месяца.

Учебный офис создадут для того, чтобы учить нардепов системной работе, сообщает пресс-служба политсилы на странице в Facebook.

В партии отмечают, что образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местные выборы.

Он (офис – 24 канал) будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяц, – объяснили там.

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План работы офиса обучения и развития депутатов политсилы обещают представить на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре.

Отметим, первые учебные курсы перед началом работы Верховной Рады проходили для будущих нардепов от "Слуги народа" в Трускавце с 28 по 4 августа. Там "слуги народа" жили в одном из самых дорогих тамошних комплексов отдыха Rixos и получали "базовый уровень знаний", необходимый для успешной реализации полномочий".

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