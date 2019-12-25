"Слуга народа" Устенко сделал неожиданное заявление о Крыме

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Российская Федерация напала на Украину за законопроект о языке.

"Вчера в эфире телеканала НАШ господин Устенко сначала говорил, что какая же плохая прошлая власть, потому что она отказалась покупать газ у России напрямую. А потом сказал, что из-за действий Украины Россия начала войну", - сообщил народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на странице в Facebook.

24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для заявлений о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".

К тому времени в. о. председателя Верховной Рады и в. о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

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28 февраля 2018 года Конституционный суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики" Кивалова-Колесниченко. 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла новый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Обновлено в 18:07 Вчера, 24 декабря, нардепы от "Слуги народа" и "ЕС" Алексей Устенко и Алексей Гончаренко поспорили в эфире одного из телеканалов о причинах, которые привели к аннексии Крыма. По мнению Устенко, цепочку событий в Крыму запустило якобы принятие "языкового закона" в…

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