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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 19:33
· Депутат · Россия · Законопроект · Российская Федерация
"Слуга народа" Устенко сделал неожиданное заявление о Крыме

"Слуга народа" Устенко сделал неожиданное заявление о Крыме (6 новостей)

«По мнению депутата от партии Слуга народа Александра Устенко, РФ захватила Крым из-за языкового закона»

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Российская Федерация напала на Украину за законопроект о языке.

"Вчера в эфире телеканала НАШ господин Устенко сначала говорил, что какая же плохая прошлая власть, потому что она отказалась покупать газ у России напрямую. А потом сказал, что из-за действий Украины Россия начала войну", - сообщил народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на странице в Facebook.

24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для заявлений о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".

К тому времени в. о. председателя Верховной Рады и в. о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

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28 февраля 2018 года Конституционный суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики" Кивалова-Колесниченко. 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла новый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Обновлено в 18:07 Вчера, 24 декабря, нардепы от "Слуги народа" и "ЕС" Алексей Устенко и Алексей Гончаренко поспорили в эфире одного из телеканалов о причинах, которые привели к аннексии Крыма. По мнению Устенко, цепочку событий в Крыму запустило якобы принятие "языкового закона" в…

Обновлено в 19:33

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Украинская правда Украинская правда  ·  25.12.19, 15:15 Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко считает, что отмена Верховной Радой "языкового закона" Колесниченко-Кивалова в 2014 году, которая так и не было подписана тогдашним и.о. президента Александром…
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Телеграф Телеграф  ·  25.12.19, 16:26 По мнению депутата от партии "Слуга народа" Александра Устенко, РФ захватила Крым из-за "языкового закона".
Фокус Фокус  ·  25.12.19, 18:07 Вчера, 24 декабря, нардепы от "Слуги народа"  и "ЕС" Алексей Устенко и Алексей Гончаренко поспорили в эфире одного из телеканалов о причинах, которые привели к аннексии Крыма. По мнению Устенко, цепочку…
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