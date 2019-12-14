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"Слуга народа" вбухает миллион гривен на корпоратив

"Слуга народа" вбухает миллион гривен на корпоратив (3 новости)

«"Слуга народа" вбухает миллион гривен на корпоратив»

Партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане CHІ в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен. Об этом сообщил заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко.

"В КВЦ" Парковый ". Точно несколько сотен тысяч гривен. Я думаю, что до миллиона. Партия будет платить, конечно", - рассказал Корниенко, пишет Lb.ua

Праздник пройдет 20 декабря за счет спонсоров.

"Партия, согласно закону, может иметь финансирования. Есть механизм, с помощью которого физические и юридические лица могут предоставить партии поддержку. Эти деньги наша партия тратила на избирательную кампанию, партия за них осуществляет текущую деятельность", - сказал нардеп.

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"Корниенко говорит, что корпоратив обойдется в 1 млн гривен. Давайте посчитаем. 250 слуг с женами и мужьями, 100 кабминовских со своими половинками и 100 опэшных тоже не по-одиночке. Итого от 900 до 1000 человек, по минимуму. И на это 1 млн гривен? Смешно. Учитывая ценник и пафос CHI, то "слугам" хватит на салатик, минералку и сладкое. Но уже без шоу-программы, без алкоголя. И все это на новогодний корпоратив? Интересно, а "слуги" могут хотя бы не врать? Или эта информация рассчитана на идиотов?", - написал в Facebook бывший нардеп Борислав Береза.

Среди спонсоров "СН" за третий квартал этого года 12 физлиц и десятки фирм. Вместе они дали партии почти 100 млн грн, говорится в журналистском расследовании.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Слуга народа" вбухает миллион гривен на корпоратив»
Фото "Слуга народа" вбухает миллион гривен на корпоратив
Фото "Слуга народа" вбухает 1 млн грн на корпоратив. Сети говорят, что значит больше
Фото "Слуга народа" вбухает 1 млн грн на корпоратив. Сети говорят, что значительно больше
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&quot;Слуга народа&quot; вбухает миллион гривен на корпоратив

"Слуга народа" вбухает миллион гривен на корпоратив
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