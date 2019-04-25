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Смело и эротично: Мадонна непристойно соблазняла Maluma в новом клипе

Смело и эротично: Мадонна непристойно соблазняла Maluma в новом клипе (4 новости и 1 видео)

«В отдельных эпизодах она в свадебном платье танцует на столе. Сингл войдет в новый альбом певицы - Madame X, релиз которого…»

Американская певица Мадонна выпустила музыкальный клип на песню Medellin, которую она исполняет совместно с колумбийским рэпером Малумой. Ролик, размещенный на странице исполнительницы в YouTube, стал для нее первым музыкальным видео за последние четыре года. В клипе продолжительностью 6 минут 40 секунд Мадонна предстает в образе подруги Малумы, история отношений которых заканчивается свадьбой со множеством гостей. Режиссером выступила испанка Диана Кунст. Песня Medellin была представлена 17 апреля. Она войдет в 14-й студийный альбом Мадонны под названием Madame X, релиз которого ожидается 14 июня 2019 года. Альбом будет состоять из 13 композиций.

ФОТО К НОВОСТИ: «Смело и эротично: Мадонна непристойно соблазняла Maluma в новом клипе»
Фото Мадонна выпустила первый за четыре года клип
Фото Смело и эротично: Мадонна непристойно соблазняла Maluma в новом клипе
Фото Мадонна в свадебном платье станцевала на столе в новом клипе
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.04.19, 11:04 Певица Мадонна презентовала первый за четыре года клип. Видео, снятое на композицию Medellin, набрало за сутки 2,4 миллиона просмотров. Сингл войдет в новый альбом исполнительницы под названием Madame…
Главред Главред  ·  25.04.19, 14:42 Мадонна выпустила новый клип в дуэте с колумбийским певцом Maluma Известная американская певица Мадонна выпустила первый клип за четыре года на песню Medellín. Артистка записала дуэт с...
Униан Униан  ·  25.04.19, 15:10 В отдельных эпизодах она в свадебном платье танцует на столе. Сингл войдет в новый альбом певицы - Madame X, релиз которого запланирован на 14 июня.
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