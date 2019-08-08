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Смерч из мошкары сняли под Мелитополем: красноречивое видео

Смерч из мошкары сняли под Мелитополем: красноречивое видео (7 новостей и 1 видео)

«Названа причина уникального происшествия»

Украину этим летом атакуют различные природные катаклизмы – смерчи, ураганы, торнадо и наводнения. А вот под Мелитополем местные жители засняли на видео совершенно необычный смерч – он полностью состоит из летающих и жужжащих насекомых. Выяснилось, что необычное явление видели неоднократно в посадках и полях под Мелитополем.

Как объяснили энтомологи, эти смерчи состоят из летающих муравьев, насекомых, которые размножились благодаря тому, что в регионе в течении долгого времени удерживается жаркая, но влажная погода.

Подобный феномен наблюдался и ранее, в конце июля - начале августа. Именно в это время у дачных летающих муравьев начинается брачный период и длится он всего несколько дней. Однако местные жители говорят, что такого нашествия не помнят уже давно.

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Также ученые объяснили, что летающие муравьи неопасны для людей и их не стоит бояться.

Под Мелитополем засняли жужжащий смерч (Видео: YouTube/РИА Мелитополь)

ФОТО К НОВОСТИ: «Смерч из мошкары сняли под Мелитополем: красноречивое видео»
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.08.19, 13:15 Под Мелитополем в Запорожской области люди, идя в машине, сняли на видео "смерч" из летающих муравьев. Об этом сообщает издание РИА-Мелитополь в четверг, 8 августа. Энтомологи объяснили, что похожие на…
MIGnews MIGnews  ·  08.08.19, 13:38 Этот феномен наблюдается каждый год - чаще всего в июле или августе.
Голос.UA Голос.UA  ·  08.08.19, 14:14 Под Мелитополем в Запорожской области люди, идя в машине, сняли на видео "смерч" из летающих муравьев. Об этом сообщает издание РИА-Мелитополь в четверг, 8 августа. Энтомологи объяснили, что похожие на…
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.19, 15:22 Под Мелитополем на Запорожье можно было увидеть довольно странное для Украины явление – нашествие летучих муравьев. Энтомологи (ученые, занимающиеся изучением насекомых – 24 канал) объясняют это жаркой…
Обозреватель Обозреватель  ·  08.08.19, 16:57 Названа причина уникального происшествия
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