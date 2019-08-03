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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 18:08
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Смерч, шторм и мощный ливень: фото и видео непогоды в Одессе

Смерч, шторм и мощный ливень: фото и видео непогоды в Одессе (7 новостей и 1 видео)

«3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода: некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч»

Сегодня, 3 августа, смерч пронесся в районе села Приморского Татарбунарского района Одесской области, тем временем, как в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Смерчи становятся уже чуть ли не привычным явлением в Одесской области, пишет "Таймер". Вихрь прогулялся по местным полям, по предварительной информации, не нанеся никакого ущерба. Тем временем в самой Одессе ливень затопил дорогу на Черноморку, улицу Балковскую, на Пересыпи смыло люки и ливневки. Частично затоплены Большая Арнаутская и Среднефонтанская. Из-за затопления на проспекте Небесной сотни 12-й троллейбус частично изменил маршрут и ходит по Королева. Па улице Ильфа и Петрова затруднен проезд из-за большого количества воды. На углу с улицей Архитекторской уровень воды больше метра. На Карантинном спуске мощный поток воды снес десяток припаркованных автомобилей разворотил ливневой коллектор. Госслужба по чрезвычайным ситуациям присвоила стихии оранжевый уровень опасности. Мэрия обратилась с просьбой не выходить без надобности на улицу. "Усложнение погоды 3-4 августа соответствует второму уровню опасности. Это может привести к нарушениям энергоснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной сферы, а также к нарушению или прекращению движения транспорта на всех дорогах и улицах", — говорилось в сообщении. Ранее сообщалось, что в Одессе прошел мощный ливень.

Обновлено в 18:08

ФОТО К НОВОСТИ: «Смерч, шторм и мощный ливень: фото и видео непогоды в Одессе»
Фото Смерч, шторм и мощный ливень: фото и видео непогоды в Одессе
Фото Огромный смерч и мощные ливни: в Одессе разбушевалась стихия (видео)
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.08.19, 13:46 Около обеда 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода. Очевидцы сняли недалеко от города смерч. А также бурю со штормом, что надвигаеться. Некоторые улицы совершенно затопило, от чего автомобили…
Апостроф Апостроф  ·  03.08.19, 15:24 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода: некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч.
Facenews Facenews  ·  03.08.19, 16:00 Смерч под ОдессойСмерч сняли фермеры, которые работают недалеко от города в полях.Также на кадрах можно увидеть, что некоторые улицы совершенно затопило, от чего автомобили буквально плывут в воде. Улицы…
РБК Украина РБК Украина  ·  03.08.19, 16:10 Мощный ливень в Одессе залил улицы буквально за несколько минут, и в некоторых районах города образовались настоящие водные каналы. Также непогода разгулялась и в пригороде, где был зафиксирован смерч.…
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