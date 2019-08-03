Сегодня, 3 августа, смерч пронесся в районе села Приморского Татарбунарского района Одесской области, тем временем, как в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Смерчи становятся уже чуть ли не привычным явлением в Одесской области, пишет "Таймер". Вихрь прогулялся по местным полям, по предварительной информации, не нанеся никакого ущерба. Тем временем в самой Одессе ливень затопил дорогу на Черноморку, улицу Балковскую, на Пересыпи смыло люки и ливневки. Частично затоплены Большая Арнаутская и Среднефонтанская. Из-за затопления на проспекте Небесной сотни 12-й троллейбус частично изменил маршрут и ходит по Королева. Па улице Ильфа и Петрова затруднен проезд из-за большого количества воды. На углу с улицей Архитекторской уровень воды больше метра. На Карантинном спуске мощный поток воды снес десяток припаркованных автомобилей разворотил ливневой коллектор. Госслужба по чрезвычайным ситуациям присвоила стихии оранжевый уровень опасности. Мэрия обратилась с просьбой не выходить без надобности на улицу. "Усложнение погоды 3-4 августа соответствует второму уровню опасности. Это может привести к нарушениям энергоснабжения, работы служб коммунального хозяйства, строительной сферы, а также к нарушению или прекращению движения транспорта на всех дорогах и улицах", — говорилось в сообщении. Ранее сообщалось, что в Одессе прошел мощный ливень.

Обновлено в 18:08