Смерть депутата Рады Давыденко расследуют как убийство

Национальная полиция и Офис генпрокурора открыли уголовное производство по факту убийства депутата Верховной Рады Валерия Давыденко. Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора. "Внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса",
Обновлено в 22:25 Валерий Давиденко По факту гибели народного депутата Валерия Давыденко правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийст“Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в центре столицы. 47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской”, — напомнили в полиции. — “В 18:37 женщина
Обновлено в 23:52 В субботу, 23 мая, в 19 вечера тело народного депутата Валерия Давиденко с простреленной головой было найдено в туалете в его офисе в Киеве. Правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Рады Давыденко, а также смерть депутата расследуют как убийство. Тем врменем, как пишет 112.u