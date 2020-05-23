Смерть депутата Рады Давыденко расследуют как убийство (6 новостей) «Валерий Давиденко По факту гибели народного депутата Валерия Давыденко правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийст“Правоохранители устанавливают обстоятельства…»

Национальная полиция и Офис генпрокурора открыли уголовное производство по факту убийства депутата Верховной Рады Валерия Давыденко. Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора. "Внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса",

Обновлено в 22:25 Валерий Давиденко По факту гибели народного депутата Валерия Давыденко правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийст“Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в центре столицы. 47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской”, — напомнили в полиции. — “В 18:37 женщина

Обновлено в 23:52 В субботу, 23 мая, в 19 вечера тело народного депутата Валерия Давиденко с простреленной головой было найдено в туалете в его офисе в Киеве. Правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Рады Давыденко, а также смерть депутата расследуют как убийство. Тем врменем, как пишет 112.u