Смерть нардепа Давиденко: в прокуратуре показали оружие, найденное на месте происшествия (фото)

Рядом с телом нардепа Валерия Давиденко был обнаружен пистолет. Соответствующее фото было опубликовано на официальной странице Офиса генпрокурора Украины. По предварительным данным, погибший имел огнестрельное ранение головы. Рядом с телом был обнаружен пистолет. С целью процессуальной координации на месте происшествия находилось руководство прокуратуры города Киева и представитель Офиса Генерального прокурора. Продолжается комплекс неотложных следственных и оперативных мероприятий для выяснения обстоятельств гибели народного депутата. В рамках уголовного производства будут проверены все возможные версии. Валерий Давиденко на досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу №208 от ВО "Заступ", набрав 38.86% голосов избирателей. В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Чернигов...