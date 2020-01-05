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Смерть Сулеймани: Столтенберг собирает экстренное заседание Совета НАТО

Смерть Сулеймани: Столтенберг собирает экстренное заседание Совета НАТО (6 новостей)

«Столтенберг обеспокоен обострением между Ираном и США»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя альянса.

Как сообщили СМИ в НАТО, на заседании будет обсуждаться ситуация в Ираке, сложившейся после гибели в результате удара США генерала Сулеймани.

В пятницу Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.

ФОТО К НОВОСТИ: «Смерть Сулеймани: Столтенберг собирает экстренное заседание Совета НАТО»
Фото НАТО проведет срочное заседание из-за убийства Сулеймани
Фото НАТО соберется на внеочередное собрание из-за убийства Сулеймани
Фото Смерть Сулеймани: Столтенберг собирает экстренное заседание Совета НАТО
Фото Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО в связи с событиями вокруг Ирака
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Обозреватель Обозреватель  ·  05.01.20, 19:08 Столтенберг обеспокоен обострением между Ираном и США
РБК Украина РБК Украина  ·  05.01.20, 19:12 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил собрать специальное заседание Североатлантического альянса из-за обострения на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об…
Телеграф Телеграф  ·  05.01.20, 19:21 Генсек НАТО срочно созывает Североатлантический совет из-за ситуации в Ираке.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.01.20, 19:42 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил собрать специальное заседание Североатлантического альянса из-за обострения на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.01.20, 20:11 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет в понедельник внеочередное заседание Североатлантического совета по обстановке в ближневосточном регионе в связи с событиями вокруг Ирака, сообщил…
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