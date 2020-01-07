Смертельная давка во время похорон убитого США иранского генерала: не менее 35 погибших (5 новостей и 1 видео) «Еще 213 человек, присутствовавших на церемонии прощания с иранским генералом, пострадали»

В Иране отложили похороны ликвидированного генерала Касема Сулеймани, а число погибших в давке на церемонии прощания в Кермане достигло 40 человек. Об этом сообщает местное агентство Fars со ссылкой на главу Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

По словам Куливанда, на данный момент известно о гибели 40 человек в давке на церемонии прощания с Сулеймани. Еще 213 присутствующих пострадали.

Кроме того, сообщается, что из-за большого числа участников прощальной церемонии похороны Сулеймани были перенесены. Точное время объявят позже.

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Обновлено в 15:54 Еще 213 человек, присутствовавших на церемонии прощания с иранским генералом, пострадали.

Обновлено в 16:25 Новая дата похорон пока неизвестна, как и причина, по которой началась давка.