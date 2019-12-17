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Смертельное ДТП на Черниговщине: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком (11 новостей) «В результате аварии пострадали 18 человек»

В Бахмачском районе Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, столкнулся грузовой автомобиль и пассажирский автобус с сообщением Херсон - Москва.

"В результате погибли 3 человека и 15 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подразделения ГСЧС привлекались для деблокації потерпевших", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что под Киевом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии, оставив автомобиль. Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция продолжает искать исчезнувшего водителя.

Обновлено в 10:53