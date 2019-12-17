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Общество
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 10:53
· ДТП · Автобус · Гибель · Дорожно-транспортное происшествие · Погибший · Область · Происшествие · Грузовик · Результат
Смертельное ДТП на Черниговщине: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Смертельное ДТП на Черниговщине: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком (11 новостей)

«В результате аварии пострадали 18 человек»

В Бахмачском районе Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, столкнулся грузовой автомобиль и пассажирский автобус с сообщением Херсон - Москва.

"В результате погибли 3 человека и 15 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подразделения ГСЧС привлекались для деблокації потерпевших", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что под Киевом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии, оставив автомобиль. Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция продолжает искать исчезнувшего водителя.

Обновлено в 10:53

ФОТО К НОВОСТИ: «Смертельное ДТП на Черниговщине: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком»
Фото В Черниговской области столкнулся грузовик и пассажирский автобус, есть погибшие
Фото В Черниговской области на трассе столкнулись грузовик и пассажирский автобус: трое погибших, 15 пострадавших
Фото ДТП на Черниговщине: пассажирский автобус столкнулся с фурой, есть погибшие и пострадавшие
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.12.19, 07:10 В результате аварии пострадали 18 человек
УНН УНН  ·  17.12.19, 07:35 В Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в результате чего по меньшей мере 3 человека погибли, еще 15 - пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.12.19, 08:05 В Черниговской области произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса, погибли 3 человека, 15 человек госпитализированы.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  17.12.19, 08:08 В Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в результате чего по меньшей мере 3 человека погибли, еще 15 – пострадали. Авария произошла в 22:40 вблизи села Мосты Бахмачского района.…
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Канал 112 Канал 112  ·  17.12.19, 08:55 В Черниговской области произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса, погибли 3 человека, 15 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба…
Апостроф Апостроф  ·  17.12.19, 09:29 16 декабря в Бахмацком районе Черниговской области на 128 км автодороги Копти-Глухов-Бачевск столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус, в результате чего погибли три человека и еще 15 получили…
АТН АТН  ·  17.12.19, 09:35 В Черниговской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли 3 человека.
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