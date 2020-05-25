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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 07:47
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Смертности от коронавируса: Ляшко сделал заявление

Смертности от коронавируса: Ляшко сделал заявление (5 новостей)

«Всемирная организация здравоохранения считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. Новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает CNN.

По его словам, сейчас мир находится в самом центре первой волны, а кривая распространения коронавируса сейчас на подъеме.

"Мы должны осознавать, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что болезнь отступает, а также, что у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне. Мы можем иметь второй пик на этом пути", - отметил Райан.

Он предупредил, что во время обычного сезона гриппа может наступить второй пик или волна, "которая значительно усложнит контроль над заболеванием".

Согласно данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5,587 млн, и...

Обновлено в 06:54 Те государства, в которых число новых случаев заражения сейчас уменьшается, могут столкнуться с новыми пиком коронавируса. Это будет связано с тем, что они слишком рано отменяют карантин.

Обновлено в 07:47 Всемирная организация здравоохранения считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса.

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Апостроф Апостроф  ·  26.05.20, 06:54 Те государства, в которых число новых случаев заражения сейчас уменьшается, могут столкнуться с новыми пиком коронавируса. Это будет связано с тем, что они слишком рано отменяют карантин.
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