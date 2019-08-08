«Смесь радости и ужаса»: 43-летняя Милла Йовович беременна в третий раз

Милла Йовович станет матерью в третий раз. Об этом она объявила в своем Instagram. И продемонстрировала фотографию. О беременности актриса узнала 13 недель назад. Она призналась, что у нее возникли смешанные чувства: от ужаса до радости. До визита к врачу Милла не хотела привязываться к нерожденному ребенку из-за возраста и проблем со здоровьем: последнюю беременность ей пришлось прервать из-за преждевременных родов. Фото: Instagram millajovovich После вердикта врача она успокоилась и сообщила, что ждет девочку. Актриса замужем за режиссером Полом Андерсоном. У супругов уже есть две дочери — 12-тилетняя Эва Габо Андерсон и четырехлетняя Дашиэл Иден Йовович-Андерсон. Как ранее писал Фокус: Йовович выступила с критикой американских властей, и, в частности губернатора от штата Джорджия Брайана Кемпа, за решение ввести запрет на аборты на сроке больше шести недель. Милла Йовович выступила в защиту женщин и призналась, что сама делала аборт два года назад. 36-летняя актриса Энн Хэтэуэй и 38-летний актер и дизайнер ювелирных украшений Адам Шульман ожидают пополнения в семье. У пары будет второй ребенок.