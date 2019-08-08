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«Смесь радости и ужаса»: 43-летняя Милла Йовович беременна в третий раз

«Смесь радости и ужаса»: 43-летняя Милла Йовович беременна в третий раз (6 новостей)

«Актриса рассекретила пол ребенка»

Милла Йовович станет матерью в третий раз. Об этом она объявила в своем Instagram. И продемонстрировала фотографию. О беременности актриса узнала 13 недель назад. Она призналась, что у нее возникли смешанные чувства: от ужаса до радости. До визита к врачу Милла не хотела привязываться к нерожденному ребенку из-за возраста и проблем со здоровьем: последнюю беременность ей пришлось прервать из-за преждевременных родов. Фото: Instagram millajovovich После вердикта врача она успокоилась и сообщила, что ждет девочку. Актриса замужем за режиссером Полом Андерсоном. У супругов уже есть две дочери — 12-тилетняя Эва Габо Андерсон и четырехлетняя Дашиэл Иден Йовович-Андерсон. Как ранее писал Фокус: Йовович выступила с критикой американских властей, и, в частности губернатора от штата Джорджия Брайана Кемпа, за решение ввести запрет на аборты на сроке больше шести недель. Милла Йовович выступила в защиту женщин и призналась, что сама делала аборт два года назад. 36-летняя актриса Энн Хэтэуэй и 38-летний актер и дизайнер ювелирных украшений Адам Шульман ожидают пополнения в семье. У пары будет второй ребенок.

ФОТО К НОВОСТИ: ««Смесь радости и ужаса»: 43-летняя Милла Йовович беременна в третий раз»
Фото 43-летняя Милла Йовович в третий раз станет мамой
Фото Милла Йовович беременна в третий раз
Фото Это было нелегко: 43-летняя Милла Йовович рассказала о беременности и раскрыла пол будущего ребенка
Фото «Смесь радости и ужаса»: 43-летняя Милла Йовович беременна в третий раз
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Обозреватель Обозреватель  ·  08.08.19, 10:47 Актриса рассекретила пол ребенка
Главред Главред  ·  08.08.19, 11:09 Милла Йовович, если кто не знал - верная жена, и супер-мама, а не только бесстрашная убийца зомби. И она обещает прибавление к своей дружной семье в ближайшие месяцы. 43 летняя голливудская актриса...
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.19, 11:26 Милла Йовович подготовила поклонникам настоящий сюрприз. Несколько часов назад 43-летняя актриса рассказала о том, что беременна. Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где показывает…
MIGnews MIGnews  ·  08.08.19, 12:28 43-летняя актриса Милла Йовович вновь станет мамой, уже в третий раз.
Голос.UA Голос.UA  ·  08.08.19, 12:48 Милла Йовович подготовила поклонникам настоящий сюрприз. Несколько часов назад 43-летняя актриса рассказала о том, что беременна. Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где показывает…
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«Смесь радости и ужаса»: 43-летняя Милла Йовович беременна в третий раз

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