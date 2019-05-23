"Смешная шутка": глава АП отреагировал на петицию об отставке Зеленского

На сайте президента Украины более 28 тыс. подписей набрала петиция об отставке Владимира Зеленского. По словам главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана, петиция не является основанием для отставки главы государства.Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказал 23 мая в эфире телеканала "1+1".

"Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно, даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента. Но в любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения, и чтобы они стали нашими единомышленниками", отметил Богдан.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

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22 мая на сайте президента создали петицию об отставке Зеленского. За сутки ее подписало более 28 тыс. человек.

23 мая появились две петиции против отставки нового главы государства.