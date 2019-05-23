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"Смешная шутка": глава АП отреагировал на петицию об отставке Зеленского

"Смешная шутка": глава АП отреагировал на петицию об отставке Зеленского (6 новостей)

«Петиция набрала 25 тысяч подписей»

На сайте президента Украины более 28 тыс. подписей набрала петиция об отставке Владимира Зеленского. По словам главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана, петиция не является основанием для отставки главы государства.Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказал 23 мая в эфире телеканала "1+1".

"Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно, даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента. Но в любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения, и чтобы они стали нашими единомышленниками", отметил Богдан.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

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22 мая на сайте президента создали петицию об отставке Зеленского. За сутки ее подписало более 28 тыс. человек.

23 мая появились две петиции против отставки нового главы государства.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Смешная шутка": глава АП отреагировал на петицию об отставке Зеленского»
Фото В АП отреагировали на петицию об отставке Зеленского
Фото "Смешная шутка". Богдан прокомментировал петицию об отставке президента Зеленского
Фото В АП восприняли петицию об отставке Зеленского как шутку
Фото "Смешная шутка": глава АП отреагировал на петицию об отставке Зеленского
Фото Глава АП Богдан о петиции с требованием отставки Зеленского: Расцениваем как шутку, возможно даже как смешную
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.05.19, 22:47 Петицию за отставку президента Владимира Зеленского, которая набрала более 25 тыс. голосов, можно расценивать как шутку. Об этом сказал глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы "Право…
ТСН ТСН  ·  23.05.19, 22:49 Петиция набрала 25 тысяч подписей.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  23.05.19, 23:03 В команде Владимира Зеленского расценивают как шутку петицию об отставке президента, которую за сутки подписали 25000 граждан Украины. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире…
РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.19, 23:04 Зарегистрированная на сайте президента Украины петиции об отставке Владимира Зеленского была расценена в Администрации президента как шутка. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире программы "Право…
Униан Униан  ·  23.05.19, 23:19 Глава АП Андрей Богдан отмечает, что петиция свидетельствует о том, что есть часть населения, которая не согласна с действиями нового президента.
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