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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:10
· Франция · Самолет · Журналист · Январь · Канада · Иран
СМИ: Иран и Украина будут совместно расшифровывать "черные ящики"

СМИ: Иран и Украина будут совместно расшифровывать "черные ящики" (8 новостей)

«Иран может попросить Россию, Украину, Францию и Канаду о помощи в расшифровке черных ящиков»

Канада и Франция направляют своих представителей в Иран для участия в расследовании авиакатастрофы украинского самолета. Об этом в пятницу, 10 января, сообщили журналистам официальные лица в Тегеране и Париже.

Так, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что делегация из 10 канадских представителей уже отправилась в Тегеран.

"Делегация из 10 представителей Канады отправилась в Иран для расследования обстоятельств гибели граждан этой страны в результате катастрофы украинского самолета", - приводит слова Мусави пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Также французское агентство по расследованию авиакатастроф BEA отправляет представителя для расследования причин крушения самолета, сообщает Reuters.

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"Мы были уведомлены об этом событии Ираном, и мы назначили аккредитованного представителя для расследования. На данный момент никакой дополнительной помощи не запрашивалось", - сообщили в агентстве.

В свою очередь министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова внести свой вклад в расследование катастрофы.

Ранее сообщалось, что Украина и Иран договорились вместе расшифровать черные ящики.

Ракета или двигатель. Расследование катастрофы МАУ

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ФОТО К НОВОСТИ: «СМИ: Иран и Украина будут совместно расшифровывать "черные ящики"»
Фото Иран и Украина совместно расшифруют "черные ящики" Боинга МАУ
Фото СМИ: Иран и Украина будут совместно расшифровывать "черные ящики"
Фото Канада и Франция направили в Тегеран специалистов для расследования
Фото Крушение Боинга МАУ: в Иране назвали сроки расшифровки черных ящиков
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