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Политика
Facenews Facenews · · Обновлено в 14:08
· Памятник · Озеро · Март
СМИ показали на кладбище в Крыму бюст Януковича-младшего: фото

СМИ показали на кладбище в Крыму бюст Януковича-младшего: фото (7 новостей)

«Пользователи не исключают, что там похоронили совсем другого человека»

На Братском военном кладбище в аннексированном Севастополе появился надгробный памятник Виктору Януковичу-младшему, который погиб на озере Байкал в марте 2015 года.Как сообщает издание, на небольшом постаменте установлен бюст с указанием дат рождения и смерти младшего сына бывшего президента Украины.На памятнике написано "Виктор Викторович Янукович".Над ним, на арке, – цитата из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя".Территория возле могилы ограждена каменным забором.Виктор Янукович-старший в феврале 2014 года сбежал в Россию, его сыновья – бизнесмен Александр и народный депутат от "Партии регионов" Виктор – тоже уехали из Украины.Виктор Янукович-младший любил гонки и, как сообщали СМИ, погиб на озере Байкал.20 марта 2015 года "Фольксваген" провалился под лед.

33-летний москвич Виктор Давыдов погиб, а пятеро пассажиров якобы спаслись. Фамилию Давыдова до брака с Виктором Федоровичем Януковичем имела его жена Людмила.23 марта тело Януковича-младшего чартерным рейсом доставили из Иркутска в Симферополь, а затем в Севастополь, где похоронили на Братском кладбище.По сообщениям СМИ, отец погибшего присутствовал на похоронах.Мемориальное братское кладбище времен Крымской (Восточной) войны (1853-56 гг.) расположено на северной стороне Севастополя, на нем захоронены солдаты, матросы и офицеры, погибшие в боях за Севастополь, а также известные и заслуженные горожане.

Обновлено в 13:51 На Братском военном кладбище в Севастополе появился надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Виктору Януковичу-младшему, который, по сообщениям прессы, погиб на озере Байкал в марте 2015 года

Видеофакт: как памятник Илье Муромцу путешествовал по Киеву
Видеофакт: как памятник Илье Муромцу путешествовал по Киеву

Обновлено в 14:08 Пользователи не исключают, что там похоронили совсем другого человека

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.18, 10:46 На Братском военном кладбище во временно оккупированном Севастополе появился надгробный памятник сыну экс-президента Виктора Януковича Виктору Януковичу-младшему, который погиб на озере Байкал в марте…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  08.08.18, 11:00 Журналисты нашли на севастопольском Братском военном кладбище бюст Януковича-младшего.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 11:18 На Братском военном кладбище в оккупированном Севастополе появился надгробный памятник сыну президента-беглеца Виктору Януковичу-младшему. Как пишут "Крым.Реалии" бюст с изображением очень похожим на…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  08.08.18, 13:28 На Братском военном кладбище в Севастополе появился памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Виктору Януковичу-младшему
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.08.18, 13:51 На Братском военном кладбище в Севастополе появился надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Виктору Януковичу-младшему, который, по сообщениям прессы, погиб на озере Байкал в…
Факты Факты  ·  08.08.18, 14:08 Пользователи не исключают, что там похоронили совсем другого человека
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