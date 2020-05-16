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Капитал Капитал · · Обновлено в 13:01
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СМИ: США намерены частично возобновить финансирование ВОЗ

СМИ: США намерены частично возобновить финансирование ВОЗ (7 новостей)

«Сполучені Штати погодилися частково відновити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я»

Президент США Дональд Трамп частично возобновит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил телеканал Fox News со ссылкой на черновик его письма. «Несмотря на недостатки ВОЗ, я считаю, что организация по-прежнему обладает огромным потенциалом, и хочу, чтобы она реализовала этот потенциал, особенно сейчас, во время этого глобального кризиса», — говорится в письме. Его, по информации телеканала, Трамп планирует отправить гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. США планируют выделять ВОЗ не больше средств, чем Китай. Как сообщал ранее Трамп, США ежегодно вносили в бюджет организации от $400 млн до $500 млн, в то время как КНР платила $40 млн. Однако если Китай увеличит свое финансирование ВОЗ, США рассмотрят возможность также повысить взнос, указано в письме. «Китай несет огромный долг перед всем миром, и он может начать с выплаты своей справедливой доли ВОЗ», — говорится в нем. Трамп объявил о приостановке финансир...

Обновлено в 12:38 По данным источников в Администрация президента США, уже подготовлено письмо в ВОЗ, которое американский президент Дональд Трамп вскоре подпишет или уже подписал. В послании говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объем средств, какой предоставляет Китай.

Обновлено в 13:01 В письме генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу администрация Трампа заявила, что США «согласятся платить столько же, сколько составляют взносы Китая».

ФОТО К НОВОСТИ: «СМИ: США намерены частично возобновить финансирование ВОЗ»
Фото СМИ: США намерены частично возобновить финансирование ВОЗ
Фото В США согласились частично возобновить финансирование ВОЗ
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РБК Украина РБК Украина  ·  16.05.20, 08:45 Администрация президента США Дональда Трампа собирается восстановить частичное финансирование Всемирной организации здравоохранения. США ранее были наибольшим донором ВОЗ. Об этом сообщает РБК-Украина…
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 09:45 Администрация президента США Дональда Трампа собирается восстановить частичное финансирование Всемирной организации здравоохранения.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  16.05.20, 11:22 Сполучені Штати погодилися частково відновити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  16.05.20, 12:23 Соединенные Штаты частично восстановят финансирование Всемирной организации здравоохранения. США согласились платить столько же, сколько составляют взносы Китая. Об этом говорится в письме генеральному…
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Сегодня Сегодня  ·  16.05.20, 12:38 Соединенные Штаты готовы возобновить выплату взносов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но только в таком же размере, в каком это делает Китай. Об этом сообщил телеканал Fox News.По данным источников…
ForUm ForUm  ·  16.05.20, 13:01 Администрация президента США Дональда Трампа намерена восстановить частичное финансирование Всемирной организации здравоохранения.Об этом сообщил телеканал Трампа Fox News.В письме…
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