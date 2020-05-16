СМИ: США намерены частично возобновить финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп частично возобновит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил телеканал Fox News со ссылкой на черновик его письма. «Несмотря на недостатки ВОЗ, я считаю, что организация по-прежнему обладает огромным потенциалом, и хочу, чтобы она реализовала этот потенциал, особенно сейчас, во время этого глобального кризиса», — говорится в письме. Его, по информации телеканала, Трамп планирует отправить гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. США планируют выделять ВОЗ не больше средств, чем Китай. Как сообщал ранее Трамп, США ежегодно вносили в бюджет организации от $400 млн до $500 млн, в то время как КНР платила $40 млн. Однако если Китай увеличит свое финансирование ВОЗ, США рассмотрят возможность также повысить взнос, указано в письме. «Китай несет огромный долг перед всем миром, и он может начать с выплаты своей справедливой доли ВОЗ», — говорится в нем. Трамп объявил о приостановке финансир...

Обновлено в 12:38 По данным источников в Администрация президента США, уже подготовлено письмо в ВОЗ, которое американский президент Дональд Трамп вскоре подпишет или уже подписал. В послании говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объем средств, какой предоставляет Китай.

Обновлено в 13:01 В письме генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу администрация Трампа заявила, что США «согласятся платить столько же, сколько составляют взносы Китая».