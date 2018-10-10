СМИ: Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки в феврале (7 новостей) «Путин и Трамп могут встретиться в День святого Валентина»

Арктический саммит в Финляндии, на котором могут встретиться президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин, может пройти в феврале или в конце весны 2019 года, сообщает Helsingin Sanomat.Встреча президента США Дональд Трампа и российского лидера Владимира Путина может пройти в Финляндии на Арктическом саммите в 2019 году. Об этом 10 октября сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

На данный момент дата проведения Арктического саммита не определена. Он может пройти в феврале или в конце весны 2019 года. По данным издания, дату проведения саммита определят на встрече министерской группы правительства по внешней политике на заседании в конце недели.

По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, время проведения саммита будет зависеть от того, когда в страну смогут прибыть высокие гости.

Трамп должен принять решение об участии в саммите после промежуточных выборов в США, которые пройдут 6 ноября, отмечает собеседник издания.

Трамп заявил о проведении саммита США и КНДР после 6 ноября

16 июля 2018 года в Хельсинки Трамп и президент России Владимир Путин общались тет-а-тет 2 часа 10 минут. После встречи прошли переговоры в расширенном составе. Затем состоялась совместная пресс-конференция лидеров, на которой они рассказали, что обсуждали ситуацию в Сирии, Украине, Иране, а также вопрос возможного вмешательства РФ в американские выборы и строительства газопровода "Северный поток 2".

19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона пригласить Путина в Вашингтон этой осенью.

Обновлено в 00:29 Путин и Трамп могут встретиться в День святого Валентина.

Обновлено в 00:30 Но отмечается, что чиновники начали согласовывать возможные даты встречи.