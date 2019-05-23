  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных
Политика
Facenews Facenews · · Обновлено в 07:01
· США · Военные
СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных

СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных (9 новостей)

«Подобные планы будут обсуждаться в Белом доме»

Пентагон намерен предложить Белому дому увеличить численность контингента на Ближнем Востоке.

Ранее США отправили в регион группу бомбардировщиков, военные корабли и ракетный комплекс Patriot.Министерство обороны США изучает возможность направить на Ближний Восток дополнительно до 10 тысяч военнослужащих. Соответствующие планы Пентагон намерен представить Белому дому в четверг, 23 мая, сообщили сразу несколько информагентств со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с положением дел. По их словам, этот шаг нацелен на укрепление безопасности в регионе и не является ответом на новые угрозы со стороны Ирана. Окончательное решение пока не принято, подчеркивают официальные лица. Кроме того, в Пентагоне обсуждают предполагаемую отправку в регион зенитно-ракетных комплексов Patriot и дополнительных кораблей. Новые санкции США в отношении Ирана Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Тегеран отвел пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций Соединенных Штатов. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а президент США Дональд Трамп объявил о введении новых ограничительных мер в отношении Ирана. Они направлены против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики. Советник Трампа подчеркнул готовность США ответить на атаки КСИР В мае Вашингтон направил в регион Центрального командования ВС США авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков, а позднее - десантно-вертолетный корабль "Арлингтон" и зенитно-ракетный комплекс Patriot. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 07:00 Пентагон представит планы по отправке на Ближний Восток крупного контингента американских солдат.

В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: курьезное видео
В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: курьезное видео

Обновлено в 07:01 По данным из разных источников, Пентагон рассматривает возможность перемещения от пяти до десяти тысяч солдат Министерство обороны США рассматривает запрос об отправке дополнительных сил в размере около пяти тысяч военнослужащих на Ближний Восток из-за ситуации с Ираном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. При этом по данным The Associated Press, Пентагон представит администрации США планы по отправке на Ближний Восток до десяти тысяч военнослужащих. Также рассматривается поставка в регион дополнительных противоракетных комплексов Patriot и кораблей. Официальные лица подчеркнули, что этот шаг не является ответом на какую-либо новую угрозу со стороны Ирана, а направлен на укрепление безопасности в регионе. Как сообщали "Комментарии", ранее США заявили о санкциях против представителей сирийского режима. Сенат Соединенных Штатов 5 февраля одобрил санкции против Сирии, Ирана, а также Российской Федерации за помощь сирийскому правительству. Об этом сообщает C-SPAN. Законопроект под названием Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке поддержали более 77 из 100 сенаторов. Он был внесен лидером республиканцев Митчем Макконнеллом.

ФОТО К НОВОСТИ: «СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных»
Фото Пентагон хочет отправить 10 тысяч военных на Ближний Восток для противодействия Ирану – AP
Фото США могут отправить на Ближний Восток 10 тысяч военных - СМИ
Фото США планируют отправку войск на Ближний Восток − СМИ
Фото США готовятся отправить на Ближний Восток до 10 тыс. военных, - AP
Фото Пентагон ознакомит Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч солдат
Фото США планируют отправку войск на Ближний Восток – СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  23.05.19, 02:30 Подобные планы будут обсуждаться в Белом доме.
УНН УНН  ·  23.05.19, 03:23 Источники Associated Press в Белом доме сообщают, что Пентагон представит в Белый дом планы по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч военнослужащих. По словам собеседников…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.19, 03:26 Министерство обороны США готовится ознакомить Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тыс. военных для усиления защиты от потенциальных иранских угроз, сообщает Associated Press.
Униан Униан  ·  23.05.19, 03:43 Ранее руководители Пентагона сообщали конгрессменам, что США не хотят войны с Ираном и стремятся к деэскалации сложившейся ситуации.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.05.19, 04:56 Министерство обороны США рассматривает запрос об отправке дополнительных сил в размере около пяти тысяч военнослужащих на Ближний Восток из-за ситуации с Ираном. Об этом в четверг, 23 мая, сообщило агентство…
РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.19, 05:29 Министерство обороны США в четверг 23 мая ознакомит Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч военных  для усиления защиты после усиления конфликта с Ираном. Об этом сообщает AP со ссылкой…
Телеграф Телеграф  ·  23.05.19, 07:00 Пентагон представит планы по отправке на Ближний Восток крупного контингента американских солдат.
Комментарии Комментарии  ·  23.05.19, 07:01 По данным из разных источников, Пентагон рассматривает возможность перемещения от пяти до десяти тысяч солдат Министерство обороны США рассматривает запрос об отправке дополнительных сил в размере около…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных

СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до…
Вакарчук о референдуме по России: Опасно и безответственно

Вакарчук о референдуме по России: Опасно и безответственно
Украина направила письмо-разъяснение в Совбез ООН о &quot;языковом законе&quot;

Украина направила письмо-разъяснение в Совбез ООН о "языковом законе"
Какая идеология у партии &quot;Слуга народа&quot;: объяснение Стефанчука

Какая идеология у партии "Слуга народа": объяснение Стефанчука
В столице стартовал &quot;Книжный Арсенал&quot;

В столице стартовал "Книжный Арсенал"
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство
Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря – Столтенберг

Очередной саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря – Столтенберг
Зеленский о провале его законопроекта: Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду

Зеленский о провале его законопроекта: Они рассчитывают за деньги и…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сжечь авто прокурора пытался неизвестный в Одессе

Сжечь авто прокурора пытался неизвестный в Одессе
Валюта стремительно подорожала

Валюта стремительно подорожала
День морской пехоты Украины: что это за праздник и как его отмечают

День морской пехоты Украины: что это за праздник и как…
&quot;Заехали в руки врага!&quot; Подмечен показательный нюанс неудачной операции ВСУ на Донбассе

"Заехали в руки врага!" Подмечен показательный нюанс неудачной операции ВСУ…
Дженнифер Энистон впервые рассказала о своей встрече с Анджелиной Джоли

Дженнифер Энистон впервые рассказала о своей встрече с Анджелиной Джоли
Звезда &quot;Отряда самоубийц&quot; Марго Робби засветила соски в обтягивающем купальнике

Звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби засветила соски в обтягивающем купальнике
Станут известны тайны, которые скрывали годами - астрологический прогноз на 23 мая

Станут известны тайны, которые скрывали годами - астрологический прогноз на…
Приметы и праздники 23 мая 2019: каким будет этот день

Приметы и праздники 23 мая 2019: каким будет этот день
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.