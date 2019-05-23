СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных

Пентагон намерен предложить Белому дому увеличить численность контингента на Ближнем Востоке.

Ранее США отправили в регион группу бомбардировщиков, военные корабли и ракетный комплекс Patriot.Министерство обороны США изучает возможность направить на Ближний Восток дополнительно до 10 тысяч военнослужащих. Соответствующие планы Пентагон намерен представить Белому дому в четверг, 23 мая, сообщили сразу несколько информагентств со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с положением дел. По их словам, этот шаг нацелен на укрепление безопасности в регионе и не является ответом на новые угрозы со стороны Ирана. Окончательное решение пока не принято, подчеркивают официальные лица. Кроме того, в Пентагоне обсуждают предполагаемую отправку в регион зенитно-ракетных комплексов Patriot и дополнительных кораблей. Новые санкции США в отношении Ирана Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Тегеран отвел пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций Соединенных Штатов. Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а президент США Дональд Трамп объявил о введении новых ограничительных мер в отношении Ирана. Они направлены против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики. Советник Трампа подчеркнул готовность США ответить на атаки КСИР В мае Вашингтон направил в регион Центрального командования ВС США авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков, а позднее - десантно-вертолетный корабль "Арлингтон" и зенитно-ракетный комплекс Patriot. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 07:00 Пентагон представит планы по отправке на Ближний Восток крупного контингента американских солдат.

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Обновлено в 07:01 По данным из разных источников, Пентагон рассматривает возможность перемещения от пяти до десяти тысяч солдат Министерство обороны США рассматривает запрос об отправке дополнительных сил в размере около пяти тысяч военнослужащих на Ближний Восток из-за ситуации с Ираном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. При этом по данным The Associated Press, Пентагон представит администрации США планы по отправке на Ближний Восток до десяти тысяч военнослужащих. Также рассматривается поставка в регион дополнительных противоракетных комплексов Patriot и кораблей. Официальные лица подчеркнули, что этот шаг не является ответом на какую-либо новую угрозу со стороны Ирана, а направлен на укрепление безопасности в регионе. Как сообщали "Комментарии", ранее США заявили о санкциях против представителей сирийского режима. Сенат Соединенных Штатов 5 февраля одобрил санкции против Сирии, Ирана, а также Российской Федерации за помощь сирийскому правительству. Об этом сообщает C-SPAN. Законопроект под названием Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке поддержали более 77 из 100 сенаторов. Он был внесен лидером республиканцев Митчем Макконнеллом.