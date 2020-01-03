СМИ: во время ракетного удара по аэропорту Багдада погиб иранский генерал

В результате взрыва нескольких ракет вблизи аэропорта Багдада погибли как минимум восемь человек, среди них - командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции "эль-Кудс" Касем Сулеймани.В Багдаде, вблизи международного аэропорта, в ночь на пятницу, 3 января, взорвались как минимум три ракеты.

По данным информагентства AFP, в результате этого налета были убиты как минимум 8 человек, среди них - иранский генерал Касем Сулеймани - командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "эль-Кудс", которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана. Предположительно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби". Сообщается, что ракеты попали в автоколонну этого формирования. При этом были уничтожены два автомобиля. По официальным данным, ракеты взорвались вблизи склада грузов, предназначавшихся для авиаперевозки. Как сообщило иранское государственное телевидение вскоре после налета, в результате авиаудара погиб также заместитель главы шиитского движения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Кроме того, в числе погибших был Мухаммед аль-Джабири - руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби", указывают СМИ. Кто несет ответственность за этот авиаудар, на данный момент остается неизвестным. По информации агентства Reuters, спикер "Аль-Хашд аш-Шааби" заявил, что к нападению были причастны Израиль и США. Обострение отношений между Ираком и США В конце 2019 года произошло обострение отношений между Ираком и США. 31 декабря посол США в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде, после того, как здание взяли штурмом десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны". Двумя днями ранее, 29 декабря, США нанесли авиаудар по базу "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме, в результате которого не менее 25 бойцов погибли, а 38 получили ранения различной степени тяжести. Президент Ирака Бархам Салех назвал атаку нарушением национального суверенитета. Министерство обороны США заявило, что удары, которые были нанесены по хранилищам оружия и пяти базам "Хезболлах", являются реакцией на неоднократные нападения шиитских боевиков. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 10:32 Генерал Ирана Кассем Сулеймани был убит в аэропорту Багдада. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian. Белый дом заявляет о «решительных оборонительных действиях», предпринятых президентом Дональдом Трампом с целью убить генерала Сулеймани. Как полагает издание, командующий иранскими силами Кудс погиб в результате удара беспилотника.…

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