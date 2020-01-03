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Facenews Facenews · · Обновлено в 11:10
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СМИ: во время ракетного удара по аэропорту Багдада погиб иранский генерал

СМИ: во время ракетного удара по аэропорту Багдада погиб иранский генерал (18 новостей)

«В результате ракетных ударов погибли восемь человек»

В результате взрыва нескольких ракет вблизи аэропорта Багдада погибли как минимум восемь человек, среди них - командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции "эль-Кудс" Касем Сулеймани.В Багдаде, вблизи международного аэропорта, в ночь на пятницу, 3 января, взорвались как минимум три ракеты.

По данным информагентства AFP, в результате этого налета были убиты как минимум 8 человек, среди них - иранский генерал Касем Сулеймани - командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "эль-Кудс", которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана. Предположительно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби". Сообщается, что ракеты попали в автоколонну этого формирования. При этом были уничтожены два автомобиля. По официальным данным, ракеты взорвались вблизи склада грузов, предназначавшихся для авиаперевозки. Как сообщило иранское государственное телевидение вскоре после налета, в результате авиаудара погиб также заместитель главы шиитского движения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Кроме того, в числе погибших был Мухаммед аль-Джабири - руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби", указывают СМИ. Кто несет ответственность за этот авиаудар, на данный момент остается неизвестным. По информации агентства Reuters, спикер "Аль-Хашд аш-Шааби" заявил, что к нападению были причастны Израиль и США. Обострение отношений между Ираком и США В конце 2019 года произошло обострение отношений между Ираком и США. 31 декабря посол США в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде, после того, как здание взяли штурмом десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны". Двумя днями ранее, 29 декабря, США нанесли авиаудар по базу "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме, в результате которого не менее 25 бойцов погибли, а 38 получили ранения различной степени тяжести. Президент Ирака Бархам Салех назвал атаку нарушением национального суверенитета. Министерство обороны США заявило, что удары, которые были нанесены по хранилищам оружия и пяти базам "Хезболлах", являются реакцией на неоднократные нападения шиитских боевиков. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 10:32 Генерал Ирана Кассем Сулеймани был убит в аэропорту Багдада. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian. Белый дом заявляет о «решительных оборонительных действиях», предпринятых президентом Дональдом Трампом с целью убить генерала Сулеймани. Как полагает издание, командующий иранскими силами Кудс погиб в результате удара беспилотника.…

Зеленский прибыл в аэропорт
Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь"

Обновлено в 11:10 Спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси подчеркнула, что операция была проведена без консультаций с Конгрессом.

ФОТО К НОВОСТИ: «СМИ: во время ракетного удара по аэропорту Багдада погиб иранский генерал»
Фото СМИ: во время ракетного удара по аэропорту Багдада погиб иранский генерал
Фото Нас ждет война? Американцы убили иранского генерала по указанию Трампа
Фото Иранского генерала ликвидировали по приказу Трампа - NYT
Фото США ночью ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани
Фото США по приказу Трампа авиаударом убили иранского генерала
Фото Демократы в Конгрессе США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Сулеймани
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  03.01.20, 04:45 Аэропорт Багдада обстреляли ракетами, погиб иранский генерал.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.20, 04:49 По сообщениям иракского государственного телевидения и трех высокопоставленных чиновников в Багдаде, во время атаки на аэропорт были убиты иранского генерала Касем Сулеймани.
Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.20, 06:19 Генерал Ирана Кассем Сулеймани убил в аэропорту Багдада.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.01.20, 06:58 В результате авиаудара США по автоколонне в аэропорту Багдада был убит иранский генерал-майор Корпуса стражей исламской революции, командующий элитным подразделением Эль-Кудс, Касем Сулеймани. Об этом…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.01.20, 07:21 Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касима Сулеймани в результате удара США
MIGnews MIGnews  ·  03.01.20, 08:07 В результате ракетных ударов погибли восемь человек.
Новый Регион Новый Регион  ·  03.01.20, 08:11 Иранский генерал Касем Сулеймани, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» и один из лидеров иракской милиции Абу Махди аль-Мухандис, были убиты в Багдаде поздно вечером в четверг.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.01.20, 08:47 Ликвидировать генерала Касема Сулеймани, командующего элитных сил "Эль-Кудс" из Корпуса стражей Исламской революции Ирана, приказал лично президент США Дональд Трамп. Генерал Сулеймани активно разрабатывал…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.01.20, 09:07 Американцы ракетами обстреляли аэропорт в столице Ирака Багдаде, в результате чего погиб иранский генерал Кассем Сулеймани. Как утверждает Белый дом, именно он и был основной целью, а приказ о его ликвидации…
Униан Униан  ·  03.01.20, 09:20 Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе, пояснили в Пентагоне.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  03.01.20, 09:25 США в ходе авиаудара 3 января по аэропорту Багдада убили генерал-майора Ирана Кассема Сулеймани, руководителя элитных сил "Кудс" и лидера распространения военного влияния Ирана на Ближнем Востоке. Об…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  03.01.20, 10:28 Иранский генерал Кассем Сулеймани убит в аэропорту столицы Ирака Багдаде в результате спецоперации по причине "решительных оборонительных действий", предпринятых президентом СШа Дональдом Трампом
Канал 112 Канал 112  ·  03.01.20, 10:30 Иранский генерал Кассим Сулеймани, который погиб от ракетного обстрела в международном аэропорту Багдада, был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство The Guardian. "Этот…
Капитал Капитал  ·  03.01.20, 10:32 Генерал Ирана Кассем Сулеймани был убит в аэропорту Багдада. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian. Белый дом заявляет о «решительных оборонительных…
Гордон Гордон  ·  03.01.20, 11:10 Убийство командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани может привести к эскалации насилия, считают представители Демократической…
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