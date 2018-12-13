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Смолий назвал сроки и сумму получения транша от МВФ

Смолий назвал сроки и сумму получения транша от МВФ (4 новости)

«Национальный банк Украины ожидает получение очередного транша от Международного валютного фонда в 25 декабря 2018 года в размере от 1,4…»

Национальный банк Украины ожидает, что первый транш в рамках новой программы составит от 1,4 до 1,9 миллиарда долларов. Его ожидают получить к Рождеству.

Об этом сообщил журналистам председатель НБУ Яков Смолий, пишет УНИАН.

24 канал писал, что заседание совета директоров Международного валютного фонда о предоставлении Украине очередного кредита состоится 18 декабря.

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Мы ожидаем положительного решения по программе Stand-By сменяющую действующую сегодня программу расширенного финансирования и ожидаем, что очередной транш поступит после принятия решения, то есть до Рождества, – сказал Смолий.

По его словам, сумма транша составит от 1,4 до 1,9 миллиарда долларов, однако это лишь предварительный прогноз. Окончательную сумму согласуют на заседании Совета директоров МВФ.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.12.18, 14:46 Национальный банк Украины ожидает в декабре транш от Международного валютного фонда в сумме от 1,4 до 1,9 млрд долларов. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, информирует РБК-Украина…
Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 15:18 Глава Нацбанка Украины Яков Смолий прогнозирует, что первый транш от Международного валютного фонда по программе стенд-бай Украина может получить до Рождества.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  13.12.18, 17:30 Национальный банк Украины ожидает получение очередного транша от Международного валютного фонда в 25 декабря 2018 года в размере от 1,4 до 1,9 млрд долл
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