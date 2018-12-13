Смолий назвал сроки и сумму получения транша от МВФ (4 новости) «Национальный банк Украины ожидает получение очередного транша от Международного валютного фонда в 25 декабря 2018 года в размере от 1,4…»

Национальный банк Украины ожидает, что первый транш в рамках новой программы составит от 1,4 до 1,9 миллиарда долларов. Его ожидают получить к Рождеству.

Об этом сообщил журналистам председатель НБУ Яков Смолий, пишет УНИАН.

24 канал писал, что заседание совета директоров Международного валютного фонда о предоставлении Украине очередного кредита состоится 18 декабря.

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Мы ожидаем положительного решения по программе Stand-By сменяющую действующую сегодня программу расширенного финансирования и ожидаем, что очередной транш поступит после принятия решения, то есть до Рождества, – сказал Смолий.

По его словам, сумма транша составит от 1,4 до 1,9 миллиарда долларов, однако это лишь предварительный прогноз. Окончательную сумму согласуют на заседании Совета директоров МВФ.