Смолий планирует возглавлять Нацбанк до 2025 года

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил о своем намерении оставаться на должности главы центробанка до конца своей каденции — 2025 г., передает издание ВВС News Украина. «Для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть изменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и освобождается по представлению президента, а утверждается Верховной Радой. У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще есть время и много задач, которые мы должны осуществить», — сказал Смолий в интервью изданию. Он отметил, что Нацбанк сделал несколько шагов и сделает еще много для поддержки экономики во время карантина. «Мы комплексно подошли к необходимости поддержать экономику в условиях коронакризиса... Мы готовы к&nbs...

Обновлено в 21:31 "Для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть изменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и освобождается по представлению президента, а утверждается Верховной Радой. У меня срок каденции…

Обновлено в 21:55 Глава Национального банка отметил, что банк сделал несколько шагов для поддержки экономики во время карантина.