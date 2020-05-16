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Капитал Капитал · · Обновлено в 21:55
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Смолий планирует возглавлять Нацбанк до 2025 года

Смолий планирует возглавлять Нацбанк до 2025 года (9 новостей)

«Смолий планирует возглавлять Нацбанк до 2025 года 16.05»

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил о своем намерении оставаться на должности главы центробанка до конца своей каденции — 2025 г., передает издание ВВС News Украина. «Для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть изменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и освобождается по представлению президента, а утверждается Верховной Радой. У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще есть время и много задач, которые мы должны осуществить», — сказал Смолий в интервью изданию. Он отметил, что Нацбанк сделал несколько шагов и сделает еще много для поддержки экономики во время карантина. «Мы комплексно подошли к необходимости поддержать экономику в условиях коронакризиса... Мы готовы к&nbs...

Обновлено в 21:31 "Для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть изменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и освобождается по представлению президента, а утверждается Верховной Радой. У меня срок каденции…

Обновлено в 21:55 Глава Национального банка отметил, что банк сделал несколько шагов для поддержки экономики во время карантина.

ФОТО К НОВОСТИ: «Смолий планирует возглавлять Нацбанк до 2025 года»
Фото Глава Нацбанка Украины Смолий намерен возглавлять центробанк до 2025 года
Фото Смолий планирует возглавлять Нацбанк до 2025 года
Фото Смолий планирует возглавлять НБУ еще пять лет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.05.20, 19:46 Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил о своем намерении оставаться на должности главы центробанка до конца своей каденции – 2025 г., передает издание ВВС News Украина.
УНН УНН  ·  16.05.20, 19:50 Глава Национального банка Украины Яков Смолий планирует работать до 2025 года - до завершения 7-летней каденции. Об этом он рассказал в интервью BBC."Для главы Национального банка закон предусматривает…
Новый Регион Новый Регион  ·  16.05.20, 20:17 Смолий планирует возглавлять Нацбанк до 2025 года 16.05.
Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 20:35 ...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.05.20, 20:43 Руководитель Национального банка Украины Яков Смолий заявил о своем намерении оставаться на должности главы центробанка до конца своей каденции – 2025 года. Об этом он сообщил в интервью ВВС News Украина.…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.05.20, 21:12 Срок каденции главы Нацбанка заканчивается в 2025 году.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  16.05.20, 21:31 Председатель Национального банка Яков Смолий намерен оставаться на своем посту до 2025 года. "Для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень…
MIGnews MIGnews  ·  16.05.20, 21:55 Глава Национального банка отметил, что банк сделал несколько шагов для поддержки экономики во время карантина.
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