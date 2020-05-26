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Смягчение карантина: Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления

Смягчение карантина: Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления (12 новостей)

«Железнодорожные кассы начнут работать с 27 мая»

Укрзализныця открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити +, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Продажа билетов открыта на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты теперь можно приобрести только онлайн.

Продажа билетов через железнодорожные кассы будет возобновлена с 27 мая 2020 года.

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов.

Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Сейчас мобильное приложение не будет работать, УЗ просит пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Смягчение карантина: Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления»
Фото "Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине
Фото "Укрзализныця" открыла продажу билетов из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог
Фото "Укрзализныця" открыла продажу билетов по Украине: перечень направлений
Фото "Укрзалізниця" открыла продажу билетов по Украине: названы первые направления
Фото Смягчение карантина: Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления
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РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 20:20 "Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине. Билеты можно купить по 5 направлениям.Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украину Владислав Криклий.Через несколько…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 20:23 Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.20, 20:40 Первыми запустят Интерсити по четырем направлениям.
УНН УНН  ·  26.05.20, 20:42 Укрзализныця открыла продажу билетов на пять поездов Интерсити +. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале."Укрзализныця открыла продажу билетов на первые…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 20:47 "Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине, об этом в своем телеграмм-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.05.20, 20:59 Продажа билетов открыта на половину мест в указанных поездах. 
Униан Униан  ·  26.05.20, 21:00 Железнодорожные кассы начнут работать с 27 мая.
Обозреватель Обозреватель  ·  26.05.20, 21:06 Пассажиров будут пускать в вагоны исключительно в защитных масках
Страна.ua Страна.ua  ·  26.05.20, 21:06 ...
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 21:08 В Украине Укрзализныця открыла продажу билетов на первые направления.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.05.20, 21:08 "Укрзализныця" открыла продажу билетов на пять поездов Интерсити+
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