СН использует интеллект "Большого брата" для слежения за "аномалиями" в Раде (5 новостей) «В воскресенье, 4 августа, новоизбранный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия рассказал, что политсила в Верховной Раде использует новое…»

Во фракции "Слуга народа" неизбежно возникнут группы влияния, для отслеживания их голосования будет применяться технология "Большой брат". Об этом заявил вероятный глава фракции Давид Арахамия.Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена использовать программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии при голосованиях во избежание политической коррупции. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил четвертый номер списка "Слуги народа" Давид Арахамия.

Он не стал называть компанию, которая занимается реализацией проекта, но пояснил принцип работы программы.

"В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня пять, семь, потом 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Как это работает? Система непрерывно анализирует голоса, все результаты голосования и выявляет паттерны, все аномалии подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного", сказал Арахамия.

По его словам, в команде эту систему назвали "Большой брат".

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"Она подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А указывает на аномалию", уточнил Арахамия.

По словам спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Арахамия рассматривается в качестве главы фракции партии в Раде IX созыва.

С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, "Слуга народа", по предварительным данным, получает 254 мандата и формирует монобольшинство.

Обновлено в 12:57 Он не стал называть компанию, которая занимается реализацией проекта, но пояснил принцип работы программы.

Обновлено в 13:55 В воскресенье, 4 августа, новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что политсила в Верховной Раде использует новое программное обеспечение.