Снайпер ранил украинского военнослужащего на Донбассе, - штаб ООС

23 мая украинский военнослужащий получил ранение вследствие снайперской стрельбы боевиков, отметили в штабе операции Объединенных сил.23 мая в районе поселка Верхнеторецкое Донецкой области снайпер боевиков попал в военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
"23 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали", говорится в сообщении.
В штабе ООС подчеркнули, что вооруженным формированиям противника дали "адекватный ответ" с использованием имеющихся огневых средств.
"Потери противника уточняются", отметили в пресс-центре.
По состоянию на 7.00 утра 23 мая обстрелов в зоне ООС зафиксировано не было.
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Обновлено в 18:32 Пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий, – говорится в сообщении.