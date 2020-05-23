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Гордон Гордон · · Обновлено в 18:32
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Снайпер ранил украинского военнослужащего на Донбассе, - штаб ООС

Снайпер ранил украинского военнослужащего на Донбассе, - штаб ООС (12 новостей)

«Бійця евакуювали до лікувального закладу»

23 мая украинский военнослужащий получил ранение вследствие снайперской стрельбы боевиков, отметили в штабе операции Объединенных сил.23 мая в районе поселка Верхнеторецкое Донецкой области снайпер боевиков попал в военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"23 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали", говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что вооруженным формированиям противника дали "адекватный ответ" с использованием имеющихся огневых средств.

"Потери противника уточняются", отметили в пресс-центре.

По состоянию на 7.00 утра 23 мая обстрелов в зоне ООС зафиксировано не было.

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Обновлено в 18:26 23 травня на Донбасі, внаслідок обстрілів російських окупантів було поранено одного українського військового

Обновлено в 18:32 Пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий, – говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Снайпер ранил украинского военнослужащего на Донбассе, - штаб ООС»
Фото На Донбассе снайпер ранил украинского военнослужащего - штаб ООС
Фото На Донбассе снайпер ранил военного
Фото Вражеский снайпер ранил украинского воина
Фото День в ООС: снайпер оккупантов ранил украинского военнослужащего
Фото На Донбассе боевик-снайпер ранил украинского бойца
Фото Поблизу Верхньоторецька кулею ворожого снайпера поранено українського військового
Фото В Донецкой области снайпер боевиков попал в украинского военнослужащего – штаб ООС
Фото На Донбассе снайпер ранил украинского военного
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.20, 17:08 Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил нарушили режим прекращения огня в районе населенного пункта Верхнеторецкое, сообщает штаб ООС в Facebook.
РБК Украина РБК Украина  ·  23.05.20, 17:18 Сегодня, 23 мая, на Донбассе пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Инцидент произошел вблизи Верхнеторецкого.Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.Сообщается,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.05.20, 17:31 23 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. По сообщению пресс-службы ООС, вблизи населенного пункта Верхнеторецкое вражеский…
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ТСН ТСН  ·  23.05.20, 17:34 Обстрел произошел в районе Верхнеторецкого.
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Главком Главком  ·  23.05.20, 17:34 Бійця евакуювали до лікувального закладу
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.20, 17:37 Возле Верхнеторецкого вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.05.20, 17:46 23 травня поблизу Верхньоторецького снайпер поранив українського військового
Униан Униан  ·  23.05.20, 17:51 Происшествия случилось возле Верхнеторецкого.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.05.20, 18:26 23 травня на Донбасі, внаслідок обстрілів російських окупантів було поранено одного українського військового
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.05.20, 18:32 Боевики на Донбассе 23 мая в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Объединенных сил вблизи Верхнеторецкого. В результате вражеской атаки один украинский защитник получил ранение,…
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