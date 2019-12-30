Снег, дождь и сильный ветер: синоптик уточнила прогноз на Новый год

Накануне Нового года, 31 декабря, в западных и северных областях пройдет снег, возможны дожди. Однако на остальной территории погода будет солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Температура воздуха на западе будет колебаться в пределах -1…+4 днем и -1…-5 ночью. Ночью осадков не ожидается, однако днем возможен снег и мокрый снег. Ветер северо-западный. На юге же в эти сутки от +1 до +4 днем и от -1 до -3 ночью. Осадки ожидаются лишь днем: снег и мокрый снег. Ветер западный. В восточных областях температура днем будет колебаться от +1 до +5, а ночью от -1 до -4. Днем будет солнечно, с умеренной облачностью. Однако ночью может выпасть мокрый снег. Ветер западный. В центре осадков не ожидается как днем, так и ночью. Температура воздуха составит +3…+5 днем и -2…-4 ночью. Ветер западный. На юге в этот день +3…+6, а ночью 0…-2. Солнечно, с умеренной облачностью. Осадков не ожидается. Ветер западный. В Киеве амплитуда колебаний температуры воздуха составит днем +1…+3, а ночью -1…-3. Также ночью без осадков, днем снег и дождь. Между тем, 30 декабря практически повсюду в Украине будет сухо и холодно.