  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Снегопад в Украине: обесточены 170 населенных пунктов в 6 областях, - ГСЧС
Общество
Багнет Багнет ·
· Погода в Украине · Снег · Синоптик · Синоптики
Снегопад в Украине: обесточены 170 населенных пунктов в 6 областях, - ГСЧС

Снегопад в Украине: обесточены 170 населенных пунктов в 6 областях, - ГСЧС (5 новостей)

«В результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) произошло обесточивание 170 населенных пунктов в 6 областях»

В среду, 13 декабря, почти на всей территории Украины ожидается снег, на дорогах гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

13 декабря облачно, небольшой снег, в западных, и в большинстве северных и центральных областей умеренный снег, в Приазовье и на крайнем востоке страны днем ​​без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах 5-10° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем ​​1-6° тепла. В столице в течение суток температура от 0° до 2° мороза и снег.

Непогода в Украине: ветер и снег обесточили 60 населенных пунктов
Непогода в Украине: ветер и снег обесточили 60 населенных пунктов

В течение 14-15 декабря сохранится облачная погода. 14 декабря в северных, центральных и большинстве западных областей ночью и в южных областях - небольшой снег. 15 декабря днем ​​в Карпатском регионе мокрый снег, на остальной территории существенных осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 14 декабря в Киеве облачно, небольшой снег, температура 1-3 ° мороза, а 15 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков.

16 декабря в западных регионах небольшой снег, на остальной территории - облачно. Температура ночью 1-7° мороза, в Киеве - до минус 8° ночью. На юге страны от 1° тепла днем ​​до 5° мороза ночью, в Карпатах ночью 3-7° мороза, днем ​​1-3° мороза. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

ФОТО К НОВОСТИ: «Снегопад в Украине: обесточены 170 населенных пунктов в 6 областях, - ГСЧС»
Фото Укргидрометцентр: синоптики дали шокирующий прогноз
Фото Погода на сегодня: в Украине снег, днем до +5
Фото Синоптик: Сегодня в большинстве областей Украины продолжит идти снег и мокрый снег
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.18, 07:43 В результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) произошло обесточивание 170 населенных пунктов в 6 областях.
УНН УНН  ·  13.12.18, 07:50 “13 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных…
РБК Украина РБК Украина  ·  13.12.18, 08:00 Погода на сегодня: 13 декабря 2018 почти на всей территории Украины ожидается снег, температура воздуха днем от -2 до +5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе…
Голос.UA Голос.UA  ·  13.12.18, 08:16 Сегодня, 13 декабря, в четверг, прогнозируется мокрый снег и снег с порывистым ветром. Температура воздуха днем  в среднем по стране ожидается около нуля. Об этом сообщила главный метеоролог портала Оpogode.ua…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Матч «Шахтер» - «Лион» в Киеве: массовая драка и 27 задержанных фанатов

Матч «Шахтер» - «Лион» в Киеве: массовая драка и 27…
Снегопад в Украине: обесточены 170 населенных пунктов в 6 областях, - ГСЧС

Снегопад в Украине: обесточены 170 населенных пунктов в 6 областях,…
Если пойдут захватывать Лавру, я стану на сторону монахов, - Усик

Если пойдут захватывать Лавру, я стану на сторону монахов, -…
Пленный украинский моряк добился отключения в московском СИЗО &quot;Русского радио&quot;

Пленный украинский моряк добился отключения в московском СИЗО "Русского радио"
Бабченко подал иск против России в ЕСПЧ

Бабченко подал иск против России в ЕСПЧ
В &quot;Борисполе&quot; при осмотре багажа сбежала кошка: Спасатели разрезали бетонные конструкции, чтобы достать питомца

В "Борисполе" при осмотре багажа сбежала кошка: Спасатели разрезали бетонные…
&quot;Спасибо, Путин, спасибо, Россия&quot;: патрульный-злоумышленник из Харькова похвастался паспортом РФ

"Спасибо, Путин, спасибо, Россия": патрульный-злоумышленник из Харькова похвастался паспортом РФ
Я вернулся в Вестерос. Джордж Мартин пообещал закончить серию книг Песнь Льда и Пламени

Я вернулся в Вестерос. Джордж Мартин пообещал закончить серию книг…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Лейкерс» не собираются менять одного из молодых игроков на форварда «Финикса»

«Лейкерс» не собираются менять одного из молодых игроков на форварда…
Пятов: «Чего не хватило? Удержать счет»

Пятов: «Чего не хватило? Удержать счет»
Религиовед: УПЦ МП признала, что ею руководит Кремль

Религиовед: УПЦ МП признала, что ею руководит Кремль
Під Києвом дерево впало на дроти залізниці – до столиці запізнюються потяги зі Львова, Перемишля і Ковеля

Під Києвом дерево впало на дроти залізниці – до столиці…
Олександр Зінченко долучився до тріумфу &quot;Манчестер Сіті&quot; у груповому етапі ЛЧ

Олександр Зінченко долучився до тріумфу "Манчестер Сіті" у груповому етапі…
В харьковском гаражном кооперативе неизвестные подожгли &quot;Citroen&quot;, - ФОТО

В харьковском гаражном кооперативе неизвестные подожгли "Citroen", - ФОТО
На Полтавщині чоловік загинув від отруєння газом

На Полтавщині чоловік загинув від отруєння газом
Устроила дебош. Нашлась украинская журналистка, исчезнувшая в РФ

Устроила дебош. Нашлась украинская журналистка, исчезнувшая в РФ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.