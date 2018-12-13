Снегопад в Украине: обесточены 170 населенных пунктов в 6 областях, - ГСЧС (5 новостей) «В результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) произошло обесточивание 170 населенных пунктов в 6 областях»

В среду, 13 декабря, почти на всей территории Украины ожидается снег, на дорогах гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

13 декабря облачно, небольшой снег, в западных, и в большинстве северных и центральных областей умеренный снег, в Приазовье и на крайнем востоке страны днем ​​без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах 5-10° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем ​​1-6° тепла. В столице в течение суток температура от 0° до 2° мороза и снег.

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В течение 14-15 декабря сохранится облачная погода. 14 декабря в северных, центральных и большинстве западных областей ночью и в южных областях - небольшой снег. 15 декабря днем ​​в Карпатском регионе мокрый снег, на остальной территории существенных осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 14 декабря в Киеве облачно, небольшой снег, температура 1-3 ° мороза, а 15 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков.

16 декабря в западных регионах небольшой снег, на остальной территории - облачно. Температура ночью 1-7° мороза, в Киеве - до минус 8° ночью. На юге страны от 1° тепла днем ​​до 5° мороза ночью, в Карпатах ночью 3-7° мороза, днем ​​1-3° мороза. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.