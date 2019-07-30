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Комсомольская правда Комсомольская правда ·
Снежана Егорова выходит замуж

Снежана Егорова выходит замуж (5 новостей)

«Для телеведущей это будет третий брак»

Имя нового избранника телезвезда не раскрывает.

ФОТО К НОВОСТИ: «Снежана Егорова выходит замуж»
Фото Телеведущая Снежана Егорова выходит замуж
Фото Снежана Егорова выходит замуж
Фото Снежана Егорова снова выходит замуж: подробности
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ТСН ТСН  ·  30.07.19, 10:18 Знаменитость сообщила о своей помолвке.
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  30.07.19, 11:06 Актриса и телеведущая сообщила о помолвке
Главред Главред  ·  30.07.19, 11:57 Телеведущая Снежана Егорова, которая долго и мучительно разводилась с Антином Мухарским, а в итоге изгнала его из Украины непомерными суммами алиментов, наконец нашла себе другого мужа. Снежанна Егорова...
Обозреватель Обозреватель  ·  30.07.19, 12:45 Для телеведущей это будет третий брак
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