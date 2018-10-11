Сняли анафему с Филарета, но Томос пока не дали. Что решил Константинополь по Украине (видео) (3 новости) «В Стамбуле прошло ежемесячное заседание синода Константинопольского патриархата, на котором рассматривали вопрос автокефалии украинской церкви. По его итога стало известно,…»

Процедура предоставления Томоса об автокефалии УПЦ продолжается. Украина уже получила положительное решение о создании единой поместной православной церкви. Кроме того, Константинополь снял анафему с патриарха Филарета, предстоятеля УПЦ КП. Как украинская православная церковь шла к независимости, что такое Томос и что для Украины значит получение этого документа - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 11 октября, по итогам заседание Синода было объявлено о том, что Константинополь продлевает процедуру предоставления автокефалии украинской церкви. Согласно решению, Вселенский патриархат приступает к процедуре предоставления Томоса Украине.