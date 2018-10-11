Сняли анафему с Филарета, но Томос пока не дали. Что решил Константинополь по Украине (видео)

Процедура предоставления Томоса об автокефалии УПЦ продолжается. Украина уже получила положительное решение о создании единой поместной православной церкви. Кроме того, Константинополь снял анафему с патриарха Филарета, предстоятеля УПЦ КП. Как украинская православная церковь шла к независимости, что такое Томос и что для Украины значит получение этого документа - в материале РБК-Украина.
Сегодня, 11 октября, по итогам заседание Синода было объявлено о том, что Константинополь продлевает процедуру предоставления автокефалии украинской церкви. Согласно решению, Вселенский патриархат приступает к процедуре предоставления Томоса Украине.