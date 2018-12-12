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Со Львова до Перемышля будет курсировать новый поезд

Со Львова до Перемышля будет курсировать новый поезд (4 новости)

«Он начнет перевозить пассажиров 20 декабря»

Добраться в Перемышль можно будет за 250 гривень ПАО "Укрзализныця" 20 декабря запускает новый поезд № 90/89 Львов-Перемышль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци". Как отмечается, поезд будет курсировать круглый год в дни повышенного пассажиропотока. Первые перевозки пассажиров запланированы на новогодние праздники - с 20 декабря по 7 января. Поезд № 89 будет отправляться из Перемышля в 10:15 и прибывать во Львов в 13:45. Из Львова поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Перемышль в 17:46. Время следования поезда составит около 2,5 часа. Поезд будет состоять из 6 купейных вагонов с местами для сидения 2-ого класса. Стоимость проезда - около 253 грн. Как сообщали "Комментарии", На новый рейс из Мукачево в Будапешт продано 4 билета

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РБК Украина РБК Украина  ·  12.12.18, 15:13 ПАО "Укрзализныця" 20 декабря запускает новый поезд № 90/89 Львов-Перемышль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".Как отмечается, поезд будет курсировать круглый год…
ТСН ТСН  ·  12.12.18, 15:35 Он начнет перевозить пассажиров 20 декабря.
Телеграф Телеграф  ·  12.12.18, 16:24 Из Украины в Польшу будет курсировать новый поезд № 90/89.
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