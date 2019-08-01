Со второй попытки ГБР все же допросило Кличко

Государственное бюро расследований (ГБР) 31 июля допросило мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает РБК-Украина. В пресс-службе ГБР сообщили, что допрос состоялся в рамках уголовного дела о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земучастка для строительства жилого дома в столице. "Допрос Виталия Кличко состоялся в ГБР вчера, 31 июля. Допрос состоялся в рамках уголовного производства, которое было открыто из-за возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве", - рассказали в ГБР. Отмечалось, что мэра вызвали для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве. Ранее Государственное бюро расследований вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Кроме того, Офис Президента Украины обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко. Обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным Президентом.