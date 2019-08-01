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Со второй попытки ГБР все же допросило Кличко

Со второй попытки ГБР все же допросило Кличко (6 новостей)

«Государственное бюро расследований в среду, 31 июля, допросило мэра Киева Виталия Кличко»

Государственное бюро расследований (ГБР) 31 июля допросило мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает РБК-Украина. В пресс-службе ГБР сообщили, что допрос состоялся в рамках уголовного дела о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земучастка для строительства жилого дома в столице. "Допрос Виталия Кличко состоялся в ГБР вчера, 31 июля. Допрос состоялся в рамках уголовного производства, которое было открыто из-за возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве", - рассказали в ГБР. Отмечалось, что мэра вызвали для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве. Ранее Государственное бюро расследований вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Кроме того, Офис Президента Украины обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко. Обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным Президентом.

ФОТО К НОВОСТИ: «Со второй попытки ГБР все же допросило Кличко»
Фото ГБР допросило Кличко по делу о земельных участках в Киеве
Фото Наконец дошел: Кличко допросили в ГБР - СМИ
Фото Государственное бюро расследований допросило Виталия Кличко
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  01.08.19, 17:16 Мэра Киева Виталия Кличко допросили в Государственном бюро расследований. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в ГБР в четверг, 1 августа. "Допросили. Лично приходил", - сказал источник,…
Украинская правда Украинская правда  ·  01.08.19, 17:30 Государственное бюро расследований 31 июля допросило Киевского городского голову Виталия Кличко.
Главред Главред  ·  01.08.19, 17:35 Государственное бюро расследований (ГБР) провело допрос киевского градоначальника Виталия Кличко. Соответствующее сообщение опубликовал портал УН со ссылкой на собственный источник в...
УНН УНН  ·  01.08.19, 17:36 Следователи Государственного бюро расследований в среду, 31 июля, допросили городского голову Киева Виталия Кличко. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.На вопрос о том, действительно…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.08.19, 17:43 Государственное бюро расследований в среду, 31 июля, допросило мэра Киева Виталия Кличко.
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