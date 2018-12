Соблазнительница Дженнифер Лопес показала грудь в глубоком декольте

Звезда посетила шоу Джимми Феллона Late Night with Jimmy Fallon, надев белоснежное платье с короткой пышной юбкой и глубоким декольте, передает Depo.ua . Посмотреть эту публикацию в Instagram ⭕️ Jennifer Lopez received a pleasant surprise while playing a new game on Tuesday during an appearance on The Tonight Show ⭕️ جنیفر لوپز ستاره موزیک و سینمای امریکا، در برنامه سهشنبه شب در نیویورک #jeniferlopez #jelo #jloverforever #jlover #jlovers #jlobooty #jlofashion #jlostyle #jlopez #jloqueen #alexrodriguez #california #stanford #stanforduniversity #iran #tehran #khabar#arod #jrod#jlominajkardashianocf #proudjlover #jlodancers #jenifer #jeniferlopez Публикация Dailynews (@persiandailynews1) 12 Дек 2018 в 4:57 PST Свой сказочный образ Джей Ло дополнила серебристыми босоножками и прической с эффектом мокрых волос.

Обновлено в 12:37 За два дня промо-тура звезда сменила 12 нарядов

Обновлено в 14:21 Известная американская певица Дженнифер Лопес, которая блеснула в откровенном наряде от украинского дизайнера, посетила премьеру фильма "Начни сначала" в Нью-Йорке, где произвела настоящий фурор своим нарядом.