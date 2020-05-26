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Соцсеть TikTok заработала за апрель больше, чем YouTube и Tinder

Соцсеть TikTok заработала за апрель больше, чем YouTube и Tinder (3 новости)

«26.05.2020, 14:40 0 0 В TikTok есть система покупки внутренней валюты, которую можно тратить на поддержку понравившихся авторов Видеосоцсеть TikTok…»

TikTok и ее китайская версия Douyin в апреле заработали во всем мире 78 миллионов долларов на покупках внутри приложения. Это больше, чем у YouTube, Netflix и Tinder. В эту сумму данные о рекламе и играх не входят, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Sensor Tower.

Такой результат - самый большой среди мобильных приложений на планете.

По сравнению с апрелем 2019 года выручка у TikTok и его клона в Поднебесной выросла в 10 раз.

Оба приложения имеют систему покупки внутренней валюты, которую можно использовать для поддержки понравившихся авторов.

На втором месте по заработку - YouTube, получивший 76 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка у видеосервиса выросла на 57%.

Также в первой пятерке рейтинга: мобильное приложение для знакомств Tinder, сервис потокового вещания Disney+ и сайт потокового видео Tencent Video.

 bloomberg.com

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.05.20, 15:43 Первое место по заработку на покупках внутри приложения в апреле заняла соцсеть TikTok. Такие данные предоставила аналитическая компания Sensor Tower, пишет "Бабель". Исследование Sensor Tower не включают…
Новый Регион Новый Регион  ·  26.05.20, 18:26 26.05.2020, 14:40 0 0 В TikTok есть система покупки внутренней валюты, которую можно тратить на поддержку понравившихся авторов Видеосоцсеть TikTok и ее китайская версия Douyin в апреле заработали во…
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