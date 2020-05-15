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УНН УНН · · Обновлено в 02:16
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Соцсети РФ: в МИД России прокомментировали продление запрета в Украине

Соцсети РФ: в МИД России прокомментировали продление запрета в Украине (12 новостей)

«Заодно досталось сайту "Миротворец"»

Департамент информации и печати МИД России прокомментировал подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским указа, который продолжает на три года запрет на российские соцсети и сайты. МИД считает это дискриминацией и нарушением прав, в отношении российских медиа-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"Сегодня стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении на три года запрета на доступ к российским сайтам и платформам социальных сетей на украинской территории. Речь идет об односторонних ограничительных мерах, принятых Киевом в 2017 году относительно более чем 1 228 физических лиц, подавляющее большинство которых - граждане России, а также 468 российских интернет-ресурсов, социальных сетей и IT-компаний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди компаний, которые попали под санкции - "Яндекс", "Яндекс.Украина", "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Лабор...

Обновлено в 01:11 Министерство иностранных дел РФ считает "актом прямой цензуры" запрет в Украине российских соцсетей.

Обновлено в 02:16 Российское ведомство считает действия российской стороны "грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации".

ФОТО К НОВОСТИ: «Соцсети РФ: в МИД России прокомментировали продление запрета в Украине»
Фото Соцсети РФ: в МИД России прокомментировали продление запрета в Украине
Фото В МИД России прокомментировали продление запрета на российские соцсети в Украине
Фото В Москве отреагировали на продление в Украине запрета российских соцсетей
Фото МИД РФ отреагировало на продление в Украине запрета российских соцсетей
Фото МИД РФ назвал "зачисткой информационного пространства" блокировку в Украине российских соцсетей
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MIGnews MIGnews  ·  15.05.20, 19:24 В пятницу, 15 мая, МИД России решил призвать к международной реакции на действия Украины по блокировке российских интернет-ресурсов.
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Телеграф Телеграф  ·  15.05.20, 21:19 МИД России прокомментировал подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским указа, который продолжает на три года запрет на российские соцсети и сайты.
Новый Регион Новый Регион  ·  15.05.20, 21:22 Департамент информации и печати МИД России прокомментировал подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским указа, который продолжает на три года запрет на российские соцсети и сайты. МИД считает…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  15.05.20, 22:03 Заодно досталось сайту "Миротворец".
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Униан Униан  ·  15.05.20, 22:51 В МИД РФ считают это "грубым нарушением основополагающих принципов международного права".
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Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 01:11 Министерство иностранных дел РФ считает "актом прямой цензуры" запрет в Украине российских соцсетей.
Гордон Гордон  ·  16.05.20, 02:16 В МИД России заявили, что, продлив санкции против российских сайтов, власти Украины продемонстрировали дискриминационную и противоправную политику в отношении медиа-ресурсов из РФ.Продление в Украине…
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