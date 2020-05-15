Соцсети РФ: в МИД России прокомментировали продление запрета в Украине

Департамент информации и печати МИД России прокомментировал подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским указа, который продолжает на три года запрет на российские соцсети и сайты. МИД считает это дискриминацией и нарушением прав, в отношении российских медиа-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"Сегодня стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении на три года запрета на доступ к российским сайтам и платформам социальных сетей на украинской территории. Речь идет об односторонних ограничительных мерах, принятых Киевом в 2017 году относительно более чем 1 228 физических лиц, подавляющее большинство которых - граждане России, а также 468 российских интернет-ресурсов, социальных сетей и IT-компаний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди компаний, которые попали под санкции - "Яндекс", "Яндекс.Украина", "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Лабор...

Обновлено в 01:11 Министерство иностранных дел РФ считает "актом прямой цензуры" запрет в Украине российских соцсетей.

Обновлено в 02:16 Российское ведомство считает действия российской стороны "грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации".