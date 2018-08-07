София Ротару сегодня отмечает 71-й день рождения (4 новости и 1 видео) «Артистка является одной из ключевых персон украинского шоу-бизнеса»

Легендарная певица, которая последнее время практически не участвует в сборных концертах, а предпочитает тихонечко зарабатывать на корпоративах, не призналась где будет праздновать свой день рождения.

Пока родственники поздравляют Ротару в соцсетях, Scotch решил напомнить нашим читателям, как из обычной девушки Ротару стала звездой всего постсоветского пространства.

Сложно представить, но в юности женственная София Михайловна была чемпионкой школы по многоборью, а также победительницей спартакиады в беге на 100 и 800 метров. Маленькая София с детства обожала петь, и радовала близких небольшими выступлениями на семейных праздниках; девочка также пела в школьном и церковном хорах.

С самого начала творческого пути юной Софии, на многочисленных всеукраинских и международных конкурсах певице пророчили великое будущее. В свое время газеты и журналы пестрили фотографиями и заголовками о Ротару, известные исполнители, среди которых и Людмила Зыкина восхищались силой голоса девочки, и были уверенны в ее будущем успехе. Он не заставил себя ждать: после исполнения песен известного композитора Владимира Ивасюка в музыкальном фильме «Червона рута» певица обрела народную любовь и славу.

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Стоит отметить, что за всю свою творческую карьеру, София Ротару выпустила более 500 песен на разных языках От украинского до английского. Так же свет увидел 21 альбом. В последнее время артистка предпочитает редко появляется на «сборных солянках» и предпочитает выступать на закрытых вечеринках, Также сообщается, что у певицы есть небольшой семейный бизнес, который приносит ей приличный доход. По словам концертного директора, артистка старается не перегружать себя работой и дает не более 10 концертов в месяц.

В День рождения легендарной артистки, Scotch публикует ТОП-10 лучших видеоклипов Софии Михайловны.

«Лаванда», 1986 год «Червона рута», 1991 год

«Хуторянка», 1992 год

«Ночной мотылек», 1994 год «Не спросишь», 2001 год

«Белый танец», 2003 год

«Одна калина», 2004 год

«Небо это я», 2004 год

«И полетим», 2007 год

«Я же его любила», 2009 год