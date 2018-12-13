Софийский собор не будут использовать для постоянного богослужения - Минкульт (12 новостей) «София Киевская – это как второй Иерусалим, - сказал министр культуры Украины»

Отвечая на вопрос, станет ли Софийский собор в Киеве главным храмом поместной Украинской православной церкви, министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Софию пока не рассматривают как объект постоянно действующей церкви.В Софийском соборе в Киеве пока не планируют проводить постоянные богослужения. Об этом журналистам 13 декабря заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"София Киевская это как второй Иерусалим… София не планируется для постоянного богослужения. Тепла София (Малая София. "ГОРДОН"), там идут богослужения. Мы не говорим сегодня про Софию, как объект постоянно действующей церкви", сказал Нищук, отвечая на вопрос, станет ли Софийский собор главным храмом поместной Украинской православной церкви.

Он также отметил, что после создания такой церкви из других храмов "никто никого выселять не будет".

"Но мы надеемся, что главные святыни Украины Лавры, которых есть три и в Херсонесе четвертая, что они будут молиться за украинское воинство, за украинский народ, за украинскую власть и за украинского человека", добавил министр.

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11 октября Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено; с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная Русской православной церковью анафема; ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус.

Официальный томос об автокефалии православной церкви в Украине вселенский патриарх Варфоломей вручит избранному на объединительном соборе УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП предстоятелю единой поместной церкви. Собор запланирован на 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрий назвал объединительный собор незаконным собранием, поскольку в нем примут участие "представители раскольнических группировок", и отметил, что не благословляет духовенство УПЦ МП на участие в нем. Во Вселенском патриархате ответили, что собор все равно состоится 15 декабря.

Обновлено в 15:04 Собор святой Софии не рассматривается как объект постоянно действующей церкви

Обновлено в 15:28 Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что на данным момент собор св.Софии не рассматривается как объект постоянно действующей церкви. «София Киевская – это как второй Иерусалим… София не планируется для постоянного богослужения. Тепла София (Малая ...