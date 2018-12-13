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Общество
Гордон Гордон · · Обновлено в 15:28
· Богослужение
Софийский собор не будут использовать для постоянного богослужения - Минкульт

Софийский собор не будут использовать для постоянного богослужения - Минкульт (12 новостей)

«София Киевская – это как второй Иерусалим, - сказал министр культуры Украины»

Отвечая на вопрос, станет ли Софийский собор в Киеве главным храмом поместной Украинской православной церкви, министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Софию пока не рассматривают как объект постоянно действующей церкви.В Софийском соборе в Киеве пока не планируют проводить постоянные богослужения. Об этом журналистам 13 декабря заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"София Киевская это как второй Иерусалим… София не планируется для постоянного богослужения. Тепла София (Малая София. "ГОРДОН"), там идут богослужения. Мы не говорим сегодня про Софию, как объект постоянно действующей церкви", сказал Нищук, отвечая на вопрос, станет ли Софийский собор главным храмом поместной Украинской православной церкви.

Он также отметил, что после создания такой церкви из других храмов "никто никого выселять не будет".

"Но мы надеемся, что главные святыни Украины Лавры, которых есть три и в Херсонесе четвертая, что они будут молиться за украинское воинство, за украинский народ, за украинскую власть и за украинского человека", добавил министр.

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11 октября Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено; с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная Русской православной церковью анафема; ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус.

Официальный томос об автокефалии православной церкви в Украине вселенский патриарх Варфоломей вручит избранному на объединительном соборе УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП предстоятелю единой поместной церкви. Собор запланирован на 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрий назвал объединительный собор незаконным собранием, поскольку в нем примут участие "представители раскольнических группировок", и отметил, что не благословляет духовенство УПЦ МП на участие в нем. Во Вселенском патриархате ответили, что собор все равно состоится 15 декабря.

Обновлено в 15:04 Собор святой Софии не рассматривается как объект постоянно действующей церкви

Обновлено в 15:28 Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что на данным момент собор св.Софии не рассматривается как объект постоянно действующей церкви. «София Киевская – это как второй Иерусалим… София не планируется для постоянного богослужения. Тепла София (Малая ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Софийский собор не будут использовать для постоянного богослужения - Минкульт»
Фото Собор св.Софии в Киеве не планируется для постоянного богослужения - Нищук
Фото Нищук сообщил, станет ли собор святой Софии главной церковью после Томоса
Фото Софийский собор не будут использовать для постоянного богослужения - Минкульт
Фото Собор св. Софии не рассматривается как объект постоянно действующей церкви, - Нищук
Фото Нищук заявил, что в Софийском соборе пока не планируются постояннные богослужения
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.12.18, 13:15 Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что на данным момент собор св.Софии не рассматривается как объект постоянно действующей церкви.
Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 13:30 Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что собор святой Софии в Киеве не будет объектом постоянного богослужения.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.18, 13:31 Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что на данным момент собор св.Софии не рассматривается как объект постоянно действующей церкви.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.12.18, 13:49 "София Киевская – это как второй Иерусалим", - сказал министр культуры Украины.
Новое Время Новое Время  ·  13.12.18, 13:54 Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что на данный момент собор Святой Софии не рассматривается как объект, в котором будут проходить богослужения на постоянной основе.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  13.12.18, 14:05 Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что на данным момент собор св.Софии не рассматривается как объект постоянно действующей церкви. "София Киевская – это как второй Иерусалим… София не планируется…
iPress iPress  ·  13.12.18, 14:31 Міністр культури України Євген Нищук заявляє, що на цей момент собор Святої Софії в Києві не буде постійно діючою церквою.
Канал 112 Канал 112  ·  13.12.18, 14:48 В настоящее время собор св. Софии не рассматривается как объект постоянно действующей церкви. Об этом заявил Министр культуры Украины Евгений Нищук, сообщает "Интерфакс-Украина". "София Киевская - это…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  13.12.18, 15:04 Собор святой Софии не рассматривается как объект постоянно действующей церкви
Хвиля Хвиля  ·  13.12.18, 15:28 Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что на данным момент собор св.Софии не рассматривается как объект постоянно действующей церкви. «София Киевская – это как второй Иерусалим… София…
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