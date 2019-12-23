  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Согласовали обмен пленными до Нового года
Политика
Гордон Гордон ·
· Россия · Договоренность
Согласовали обмен пленными до Нового года

Согласовали обмен пленными до Нового года (6 новостей)

«Удерживаемые лица должны вернуться домой до конца текущего года»

До конца 2019 года Украина и ОРДЛО должны обменяться удерживаемыми лицами, однако детали договоренностей пока не афицируются. Об этом сообщили представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов и представитель боевиков "ЛНР" Ольга Кобцева.Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года. Об этом заявил представитель России в ТКГ Борис Грызлов, пишет ТАСС.

В комментарии РБК представитель боевиков "ЛНР" Ольга Кобцева подтвердила достижение договоренности после сегодняшних переговоров членов контактной группы.

"Договоренность достигнута о том, что до конца года мы обменяемся людьми. Все детали не афишируются... Могу сказать одно: пока нет конкретных списков", подчеркнула Кобцева.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Россия перекрыла Керченский пролив для судов: что готовят оккупанты
Россия перекрыла Керченский пролив для судов: что готовят оккупанты

Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена домой могут вернуться 72 украинца.

Глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, входящий в окружение помощника президента России Владислава Суркова, 9 декабря анонсировал обмен в формате "всех на всех" до конца года. Так называемый уполномоченный по правам человека в террористической "ДНР" Дарья Морозова подтвердила договоренности с украинской стороной по поводу обмена удерживаемыми лицами. По ее словам, Киев включил в список на обмен 88 "сторонников ДНР", удерживаемых на территории Украины. Боевики, в свою очередь, подтвердили украинской стороне список из 53 человек.

18 декабря после заседания трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может быть достигнута в режиме видеоконференции. Она пройдет 23 декабря.

Представитель Украины в минской группе Леонид Кучма подчеркнул, что достичь соглашения сторонам переговоров в вопросе обмена пока не удалось, но переговоры продолжаются.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 декабря заявил, что в минской группе отмечают: не все люди из списка на обмен, согласованный "Нормандской четверкой", "пр

ФОТО К НОВОСТИ: «Согласовали обмен пленными до Нового года»
Фото Контактная группа согласовала обмен пленными до конца года
Фото Минская группа по Донбассу договорилась об условиях обмена пленными – Грызлов
Фото Контактная группа согласовала обмен пленными до конца 2019 года
Фото Грызлов заявил, что контактная группа согласовала обмен удерживаемыми лицами до конца года
Фото Согласовали обмен пленными до Нового года
Фото Контактная группа по Украине согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года - Грызлов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  23.12.19, 16:30 Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия обмена пленными до конца года. Об этом сообщил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, передают российские…
ТСН ТСН  ·  23.12.19, 16:42 Удерживаемые лица должны вернуться домой до конца текущего года.
Голос.UA Голос.UA  ·  23.12.19, 16:48 Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия обмена пленными до конца года. Об этом сообщил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, передают российские…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.12.19, 16:53 Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия обмена пленными до конца 2019 года. Об этом сообщил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, передают российские…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.12.19, 16:59 Киев и Донбасс договорились об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных".
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Согласовали обмен пленными до Нового года

Согласовали обмен пленными до Нового года
Ж/д сообщение с РФ и визит Путина в оккупированный Крым противозаконны, - представительство Зеленского в АРК

Ж/д сообщение с РФ и визит Путина в оккупированный Крым…
Экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета мине

Экспертиза подтвердила, что изъятое у Антоненко вещество аналогично убившей Шеремета…
&quot;Президент сменился, почему его так долго держат?&quot; - Труба и Смирнов обсуждают дело Ефремова, за три дня до освобождения экс-регионала из-под стражи. АУДИО

"Президент сменился, почему его так долго держат?" - Труба и…
Российский публицист Борис Стомахин, которого РФ обвиняла в экстремизме, просит политического убежища в Украине

Российский публицист Борис Стомахин, которого РФ обвиняла в экстремизме, просит…
&quot;Слуга народа&quot; похвасталась результатами выборов в ОТГ: Каждый третий мандат – наш

"Слуга народа" похвасталась результатами выборов в ОТГ: Каждый третий мандат…
Зеленский, Путин и Трамп украсили обложку авторитетного издания The Week

Зеленский, Путин и Трамп украсили обложку авторитетного издания The Week
Пристайко объяснил задержку с обменом пленными

Пристайко объяснил задержку с обменом пленными
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фантастические девайсы, ставшие рутинными в 2010-х

Фантастические девайсы, ставшие рутинными в 2010-х
В Днепре задержали подозреваемых в попытке заказного убийства

В Днепре задержали подозреваемых в попытке заказного убийства
Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным

Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным
Без Пуя: известный теннисист из-за травмы пропустит Australian Open

Без Пуя: известный теннисист из-за травмы пропустит Australian Open
Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника,…
Украинцам с маленькими зарплатами обещают снизить налоги: детали

Украинцам с маленькими зарплатами обещают снизить налоги: детали
Боевиков &quot;ДНР&quot; уличили в циничной провокации, угрожающей сотням людей

Боевиков "ДНР" уличили в циничной провокации, угрожающей сотням людей
Шахтер определил лучшего игрока в декабре

Шахтер определил лучшего игрока в декабре
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.