  1. Главная
  2. Новости
  3. Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
УНН УНН · · Обновлено в 10:07
· Преступление
Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу (19 новостей)

«Всего за 45 лет они смогли вернуться в свои дома»

Ежегодно 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

18 мая 1944 года началась операция по депортации крымских татар. В этот день чтят память жертв этого преступления (при главной волне депортации 18-20 мая было выселено 180 014 человек), а также отмечают его как День борьбы за права крымскотатарского народа.

Депортация имела катастрофические последствия для крымских татар в местах ссылки. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс. крымских татар, сообщили в Украинском институте национальной памяти.

После депортации советский режим прибег к нивелированию исторической памяти о крымской государственности и крымских татар. 25 июня 1946 года Крым был лишен статуса автономии и превращен в обычную область РСФСР, а в течение следующих двух лет более 80% оригинальной крымской топонимики было заменено на стандартные советские названия, отметили в УИНП.

В 1989 году депортация была...

Обновлено в 09:55 В понедельник, 18 мая, в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Президент Владимир Зеленский опубликовал заявление, в котором отметил, что верит в то, что обязательно наступит день,...

Обновлено в 10:07 Депортация имела катастрофические последствия для крымских татар в местах ссылки. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс. крымских татар, сообщили в Украинском институте национальной памяти.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу»
Фото Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Фото В Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа: что нужно знать о трагедии
Фото В Украине чтят память жертв геноцида крымских татар
Фото Роковини масової депортації: Україна вшановує жертв геноциду кримськотатарського народу
Фото Сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
Фото Украина вспоминает жертв депортации крымских татар
Фото Зеленский почтил память геноцида крымских татар и сделал важное заявление
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 05:28 В этот день 1944 года началась операция по депортации крымских татар
Главком Главком  ·  18.05.20, 06:11 В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 06:54 Для чествования памяти жертв геноцида на здании Офиса Президента было размещено световую проекцию
Апостроф Апостроф  ·  18.05.20, 06:58 18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, а именно годовщину депортации крымскотатарского народа в 1944 году.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  18.05.20, 07:23 Всего за 45 лет они смогли вернуться в свои дома.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.05.20, 07:44 18 мая 1944 началась операция по депортации крымских татар. 
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  18.05.20, 07:48 В стране в этот день запланировано ряд мероприятий.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.05.20, 07:54 В Україні 18 травня вшановують жертв геноциду кримськотатарського народу, о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання
Факты Факты  ·  18.05.20, 07:59 За 18-20 мая 1944 года из Крыма было выселено 180 014 крымских татар
5 канал 5 канал  ·  18.05.20, 08:04 В Україні 18 травня вшановують жертв геноциду кримськотатарського народу. У зв'язку з цим заплановані пам'ятні заходи, які цього року відбуватимуться із врахуванням карантинних обмежень. 18…
Канал 112 Канал 112  ·  18.05.20, 08:30 В 1944 году 18 мая стало трагедией для 238,5 тыс. человек. Именно в этот день советская власть депортировала татар с Крымского полуострова вглубь материка – в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Небольшие…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.05.20, 08:30 Сегодня, 18 мая, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день чтят память жертв этого преступления (в ходе главной волны депортации 18-20 мая было выселено 180 014 человек), также…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 08:41 В понедельник, 18 мая, исполняется 76 лет с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма. Украина и весь мир отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского…
Подробности Подробности  ·  18.05.20, 09:17 Примусове вигнання татар з Кримського півострова радянський режим розпочав о третій годині ночі 18 травня 1944 року
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.05.20, 09:30 Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 09:43 Сегодня в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и чтится память жертв депортации крымских татар.
Главред Главред  ·  18.05.20, 09:55 В понедельник, 18 мая, в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Президент Владимир Зеленский опубликовал заявление, в котором отметил, что верит в то, что обязательно наступит…
ForUm ForUm  ·  18.05.20, 10:07 Сегодня, 18 мая, в Украине в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа, а также чтят память жертв депортации крымских татар.В этот день Украина отмечает День борьбы за права…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лучшая пара: Даша из Холостяк-10 и Макс Михайлюк заинтриговали совместным фото

Лучшая пара: Даша из Холостяк-10 и Макс Михайлюк заинтриговали совместным…
В Украине можно будет снимать наличные в кассах магазинов - НБУ

В Украине можно будет снимать наличные в кассах магазинов -…
Рейтинг Зеленского упал до 40%

Рейтинг Зеленского упал до 40%
В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки

В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество…
45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле – генконсульство

45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле –…
НБУ упростил выдачу наличных из касс торговых предприятий

НБУ упростил выдачу наличных из касс торговых предприятий
Через 70 лет после депортации крымских татар в 1944 году московские власти начали возвращаться к сталинским методам - Шмыгаль

Через 70 лет после депортации крымских татар в 1944 году…
Главные автомобильные новости – за 5 минут. Неделя №20

Главные автомобильные новости – за 5 минут. Неделя №20
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.