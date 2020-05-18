Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу (19 новостей) «Всего за 45 лет они смогли вернуться в свои дома»

Ежегодно 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

18 мая 1944 года началась операция по депортации крымских татар. В этот день чтят память жертв этого преступления (при главной волне депортации 18-20 мая было выселено 180 014 человек), а также отмечают его как День борьбы за права крымскотатарского народа.

Депортация имела катастрофические последствия для крымских татар в местах ссылки. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс. крымских татар, сообщили в Украинском институте национальной памяти.

После депортации советский режим прибег к нивелированию исторической памяти о крымской государственности и крымских татар. 25 июня 1946 года Крым был лишен статуса автономии и превращен в обычную область РСФСР, а в течение следующих двух лет более 80% оригинальной крымской топонимики было заменено на стандартные советские названия, отметили в УИНП.

В 1989 году депортация была...

Обновлено в 09:55 В понедельник, 18 мая, в Украине - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Президент Владимир Зеленский опубликовал заявление, в котором отметил, что верит в то, что обязательно наступит день,...

Обновлено в 10:07 Депортация имела катастрофические последствия для крымских татар в местах ссылки. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс. крымских татар, сообщили в Украинском институте национальной памяти.