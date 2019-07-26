Соль: В новом сезоне мы настроены побеждать

Испанский гренадер "Динамо" Фран Соль прокомментировал жеребьевку 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Бело-синие" сыграют против бельгийского клуба "Брюгге".
Фран Соль в интервью клубному сайту "Динамо" заявил, что имеет опыт противостояния с "Брюгге".
Я доволен жеребьевкой, ведь мне нравятся бельгийские команды. У них много схожего с нидерландскими, с которыми хорошо знаком. Я уже дважды играл против "Брюгге", поэтому опыт противостояния против них есть. Будет интересно играть с бельгийцами, – заявил Фран Соль.
Ранее вратарь "Динамо" Георгий Бущан назвал "Брюгге" неплохим соперником. Также футболист "Динамо" рад, что первый матч состоится на поле соперника.
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что киевлян ждут поединки с очень быстрой командой.
Первый поединок противостояния "Брюгге" – "Динамо" состоится 6-го августа в Бельгии на стадионе "Ян Брейдел". Ответный Матч пройдет за неделю, 13-го августа, на киевском стадионе НСК "Олимпийский".
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