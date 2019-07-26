Соль: В новом сезоне мы настроены побеждать

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Испанский гренадер "Динамо" Фран Соль прокомментировал жеребьевку 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Бело-синие" сыграют против бельгийского клуба "Брюгге".

Фран Соль в интервью клубному сайту "Динамо" заявил, что имеет опыт противостояния с "Брюгге".

Я доволен жеребьевкой, ведь мне нравятся бельгийские команды. У них много схожего с нидерландскими, с которыми хорошо знаком. Я уже дважды играл против "Брюгге", поэтому опыт противостояния против них есть. Будет интересно играть с бельгийцами, – заявил Фран Соль.

Ранее вратарь "Динамо" Георгий Бущан назвал "Брюгге" неплохим соперником. Также футболист "Динамо" рад, что первый матч состоится на поле соперника.

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Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что киевлян ждут поединки с очень быстрой командой.

Первый поединок противостояния "Брюгге" – "Динамо" состоится 6-го августа в Бельгии на стадионе "Ян Брейдел". Ответный Матч пройдет за неделю, 13-го августа, на киевском стадионе НСК "Олимпийский".

"Динамо" против "Брюгге": сравнение (инфографика 24 канала)

"Динамо" против "Брюгге": сравнение выступлений прошлого сезона (инфографика 24 канала)

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