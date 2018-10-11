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Соловьев: власть боится нарастающей поддержки идей "Разумной силы"

Соловьев: власть боится нарастающей поддержки идей "Разумной силы" (4 новости и 1 видео)

«Председатель партии "РАЗУМНАЯ СИЛА" Александр Соловьев прокомментировал информационный шум вокруг партии и политическое давление на "РАЗУМНУЮ СИЛУ"»

Председатель партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев прокомментировал информационный шум вокруг партии и политическое давление на «РАЗУМНУЮ СИЛУ». По его словам, из результатов недавних социологических исследований, украинцы давно уже не поддерживают президента, правительство и парламент. У них самые низкие показатели доверия и поддержки – от 3 до 5%, а антирейтинги более 70%. «Абсолютно очевидно, что эти политики с ужасом ждут предстоящих выборов, поскольку отчетливо понимают, что им не светит даже минимальная поддержка избирателей», – заявил Соловьев в видеообращении, размещенном на YouTube канале партии. А. Соловьев отметил, что подписная кампания в поддержку Народной декларации о мире, которую «РАЗУМНАЯ СИЛА» запустила в конце сентября получила активную поддержку граждан. «Сегодня под декларацией подписались уже более 200 тысяч украинцев, и сбор подписей активно продолжается во всех областях Украины. И если раньше власть не обращала на нашу партию особого внимания, то сейчас, когда мы показали и доказали тот реальный уровень поддержки украинцев, когда у нас уже есть партийный актив во всех областях и крупных городах Украины ‒ власть нас боится! Власть боится той правды, которую мы говорим, они боятся, что мы можем составить им реальную конкуренцию. Они боятся, что несмотря на весь административный и медийный ресурс, направленный против нас ‒ у них просто не выйдет дальше обманывать народ», - подчеркнул А.Соловьев. Глава «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» пояснил, почему всего за 2 с небольшим года партия получила такую значительную поддержку украинцев: «Мы никогда не были во власти и ни имеем никаких связей с ней. Мы не политиканы, которые меняют знамёна от выборов к выборам, как большинство сидящих в высоких кабинетах! Но за эти 2 года, за 2 года борьбы, мы с нуля создали развитую партийную структуру и получили существенную поддержку украинцев! Потому что граждане нашей страны поддерживают те цели и ценности, которые мы декларируем! Люди хотят мира, люди хотят безопасности, люди хотят, чтобы власть занималась экономикой и отстаивала интересы Украины, а не раскалывала страну и делила награбленное!».

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Голос.UA Голос.UA  ·  11.10.18, 17:32 Председатель партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев прокомментировал информационный шум вокруг партии и политическое давление на «РАЗУМНУЮ СИЛУ». По его словам, из результатов недавних социологических…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.10.18, 17:39 Председатель партии "РАЗУМНАЯ СИЛА" Александр Соловьев прокомментировал информационный шум вокруг партии и политическое давление на "РАЗУМНУЮ СИЛУ".
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