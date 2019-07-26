Сообщается, что задержанной в "Борисполе" оказалась мать нардепа Онищенко

Правоохранители задержали фигурантку коррупционной схемы по хищению газа, в организации которой подозревают беглого народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook. "25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", – сказано в сообщении. Отмечается, что она подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. В САП подтвердили theБабелю, что речь идет о матери Онищенко – Инессе Кадыровой. Как ранее сообщал Фокус: Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск . В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест. Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.

Обновлено в 18:59 Мать народного депутата Александра Онищенко Инесса Кадырова, которая является подозреваемой в участии в преступных схемах по разворовыванию газа, вернулась в Украину, потому что "плохо себя чувствует". Об этом заявил Онищенко, передает theБабель. По его словам, детективы НАБУ знали о ее приезде…

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