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Экономика и финансы
Фокус Фокус · · Обновлено в 19:53
· Депутат · Аэропорт · Народный депутат · Пресс-служба · Газ
Сообщается, что задержанной в "Борисполе" оказалась мать нардепа Онищенко

Сообщается, что задержанной в "Борисполе" оказалась мать нардепа Онищенко (12 новостей)

«Женщина фигурирует в деле о хищении газа»

Правоохранители задержали фигурантку коррупционной схемы по хищению газа, в организации которой подозревают беглого народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook. "25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", – сказано в сообщении. Отмечается, что она подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. В САП подтвердили theБабелю, что речь идет о матери Онищенко – Инессе Кадыровой. Как ранее сообщал Фокус: Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск . В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест. Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.

Обновлено в 18:59 Мать народного депутата Александра Онищенко Инесса Кадырова, которая является подозреваемой в участии в преступных схемах по разворовыванию газа, вернулась в Украину, потому что "плохо себя чувствует". Об этом заявил Онищенко, передает theБабель. По его словам, детективы НАБУ знали о ее приезде…

Обновлено в 19:53 Женщина фигурирует в деле о хищении газа.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  26.07.19, 16:54 В пятницу, 26 июля, в аэропорту "Борисполь" задержали мать беглого нардепа Александра Онищенко Инессу Кадырову.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.07.19, 17:00 В международном аэропорту "Борисполь" задержали фигурантку преступных схем по хищению газа - мать беглого нардепа Александра Онищенко - Инессу Кадырову.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.07.19, 17:00 25 июля в аэропорту "Борисполь" задержали вероятную участницу схем по хищению газа. По сообщениям СМИ, задержанной является Инесса Кадырова – мать нардепа-беглеца Александра Онищенко. О том, что задержанной…
Главред Главред  ·  26.07.19, 17:05 В четверг, 25 июля, под Киевом — в аэропорту Борисполь — правоохранители задержали возможную участницу хищения природного газа. Задержанная была объявлена в розыск с августа 2016 года и...
УНН УНН  ·  26.07.19, 17:41 В аэропорту "Борисполь" задержали мать народного депутата Александра Онищенко, подозреваемую в участии в преступной схеме по хищению газа. Об этом сообщается в Telegram-канале "NABU Daily by Олег Новиков"."В…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  26.07.19, 17:42 В суд подали ходатайство о применении в отношении подозреваемой меры пресечения
Гордон Гордон  ·  26.07.19, 17:58 Причиной возвращения в Украину фигуранта дела о злоупотреблениях при реализации природного газа Инессы Кадыровой стало ее плохое самочувствие. Об этом сообщил сын Кадыровой, беглый нардеп Александр…
Facenews Facenews  ·  26.07.19, 18:10 25 июля в аэропорту "Борисполь" задержали вероятную участницу схем по хищению газа. Это Инесса Кадырова – мать нардепа-беглеца Александра Онищенко."25 июля 2019 года в аэропорту" Борисполь "задержали…
ForUm ForUm  ·  26.07.19, 18:37 Вчера, 25 июля, в аэропорту «Борисполь» задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.07.19, 19:53 Женщина фигурирует в деле о хищении газа.
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