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Гордон Гордон · · Обновлено в 17:35
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Сообщили, какие снаряды взрываются на Черниговщине

Сообщили, какие снаряды взрываются на Черниговщине (10 новостей)

«СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале»

Президент Украины Петр Порошенко, как верховный главнокомандующий, должен дать оценку качеству работы сотрудников Генерального штаба Вооруженных сил Украины и сделать кадровые выводы, заявил нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко, комментируя взрывы на арсенале около Ични в Черниговской области.

На военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые в Украине не производятся, заявил член коллегии Министерства внутренних дел Украины, депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Антон Геращенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы, стратегический запас, который стоит сотни миллионов долларов и который в Украине не производят. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды для 122-мм гаубиц, снаряды для реактивных систем "Град" это то, что в Украине не производится", сказал Геращенко в эфире телеканала "Прямий".

Депутат отметил, что о неудовлетворительном состоянии складов возле Ични было известно, так как после пожара на складах в Калиновке Винницкой области были опубликованы фото, на которых было видно, что часть снарядов хранится под открытым небом.

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"Президент Украины [Петр Порошенко], как верховный главнокомандующий, после уже пятого инцидента взрыва на складах, думаю, должен дать оценку качеству работы сотрудников Генерального штаба [Вооруженных сил Украины] и сделать кадровые выводы", добавил Геращенко.

В ночь на 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины. По состоянию на семь утра каждую секунду происходило два-три взрыва. Позже интенсивность взрывов уменьшилась.

По данным ГСЧС, из возможной зоны поражения эвакуировали 12 тыс. человек.

Над зоной пожара закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение должностного лица-военнослужащего к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, проявленное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины. Служба безопасности Украины не исключает диверсии.

По данным Черниговской областной госадминистрации, по состоянию на 8.00 63 человека из Ични обратились в больницу с плохим самочувствием из-за взрывов на арсенале.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 11.00 пожар и взрывы продолжаются.

Обновлено в 15:24 Об этом заявил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала «Прямой», сообщает Главред.

Обновлено в 17:35 На военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взорвались боеприпасы, которые Украина не производит

ФОТО К НОВОСТИ: «Сообщили, какие снаряды взрываются на Черниговщине»
Фото На складах взрывается стратегический запас боеприпасов, которые не производятся в Украине – А.Геращенко
Фото На складах в Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые не производятся в Украине – Антон Геращенко
Фото Сообщили, какие снаряды взрываются на Черниговщине
Фото Геращенко о складах под Ичней: Там сейчас взрываются дефицитные снаряды
Фото На складах под Ичней взорвался стратегический запас боеприпасов для "Градов", которые не производятся в Украине - Геращенко
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.10.18, 13:47 На военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые в Украине не производятся.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.10.18, 13:50 Народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявляет, что на военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые в Украине не производятся.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.10.18, 14:03 На складах в поселке Дружба Ичнянского района Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые не производятся в Украине. Об этом сообщил нардеп Антон Геращенко. "Трагедия в том,…
Телеграф Телеграф  ·  09.10.18, 14:04 На складах в Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые не производятся в Украине.
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.10.18, 14:27 По словам Антона Геращенко, стратегический запас боеприпасов, который взрывается из-за пожара на складах, стоит сотни миллионов долларов.
Капитал Капитал  ·  09.10.18, 14:30 Народный депутат фракции «Народный фронт» Антон Геращенко заявляет, что на военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые…
Униан Униан  ·  09.10.18, 15:08 СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.
ForUm ForUm  ·  09.10.18, 15:24 На военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взорвались боеприпасы, которые Украина не производит.Об этом заявил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала…
Подробности Подробности  ·  09.10.18, 17:35 На военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взорвались боеприпасы, которые Украина не производит
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