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Соперник Джошуа провалил допинг-тест: бой под угрозой срыва

Соперник Джошуа провалил допинг-тест: бой под угрозой срыва (4 новости)

«Джошуа продолжает подготовку к бою, - отметил промоутер»

Американский боксер супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) перед предстоящим боем с чемпионом мира по версиям WBA/IBF/WBO в этом же дивизионе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) сдал положительный допинг-тест. Об этом пишет "Трибуна"

В мочи боксера обнаружено запрещенное вещество GW1516 (эндуробол). Допинг-тест 20 марта провели сотрудники VADA.

Эндуробол находится в списке запрещенных препаратов WADA и классифицируется как метаболический модулятор. Спортсмены используют его с целью помочь себе в потере жира или для повышения выносливости.

Ломаченко и Линарес пройдут расширенное допинг-тестирование перед боем
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Миллер, скорее всего, выступит по этому вопросу перед Атлетической комиссией штата Нью-Йорк, которая, вероятно, откажется выдать ему лицензию на бой.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  17.04.19, 09:30 С высокой вероятностью британцу Энтони Джошуа придется искать другого соперника.
Факты Факты  ·  17.04.19, 10:09 В анализах Джаррелла Миллера нашли запрещенный препарат
Terrikon Terrikon  ·  17.04.19, 13:50 Джошуа продолжает подготовку к бою, - отметил промоутер.
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