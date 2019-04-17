Соперник Джошуа провалил допинг-тест: бой под угрозой срыва

Американский боксер супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 КО) перед предстоящим боем с чемпионом мира по версиям WBA/IBF/WBO в этом же дивизионе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) сдал положительный допинг-тест. Об этом пишет "Трибуна"

В мочи боксера обнаружено запрещенное вещество GW1516 (эндуробол). Допинг-тест 20 марта провели сотрудники VADA.

Эндуробол находится в списке запрещенных препаратов WADA и классифицируется как метаболический модулятор. Спортсмены используют его с целью помочь себе в потере жира или для повышения выносливости.

Ломаченко и Линарес пройдут расширенное допинг-тестирование перед боем

Миллер, скорее всего, выступит по этому вопросу перед Атлетической комиссией штата Нью-Йорк, которая, вероятно, откажется выдать ему лицензию на бой.