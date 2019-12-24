Сорос стоял за назначением послов США в Украине, - Джулиани

Американский миллиардер Джордж Сорос "контролировал" бывшего посла США в Украине Мари Йованович, заявил адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

За назначением четырех послов США в Украине стоял американский миллиардер Джордж Сорос, заявил в интервью журналу New York Mag, опубликованном 23 декабря, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Он отметил, что "все четыре посла там, в Киеве, были ставленниками Сороса". Джулиани добавил, что сам Сорос "пользуется услугами агентов ФБР".

Кроме того, по словам Джулиани, американский миллиардер "контролировал" бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

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Она была послом с 2016 года. Йованович покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте заявляли, что отставка является плановой.

25 сентября 2019 года, после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры расследования, призванного определить, есть ли основания для импичмента Трампа, была опубликована стенограмма июльского разговора главы Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского. В ходе беседы американский президент критиковал Йованович. В частности, Трамп сказал, что "от нее нельзя было ожидать ничего хорошего и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие". Зеленский ответил, что на "100% согласен" с тем, что Йованович "плохой посол".

Американские дипломаты выступили в поддержку Йованович после критики Трампа.

В ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления Трампа на Госдепартамент.

5 ноября Трамп заявлял журналистам, что Йованович вероятно, "очень хорошая женщина", но он ничего о ней не знает.

15 ноября он раскритиковал бывшего посла, сказав, что везде, где она работала, дела шли плохо.

Обновлено в 10:42 Адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что бывший американский посол в Украине Мари Йованович не является самостоятельной фигурой, так как ее действия контролирует финансист Джордж Сорос, сообщает журнал New York Magazine.

Обновлено в 11:32 Официальное назначение сразу четырех послов Соединенных Штатов Америки в Украине осуществлялось под личным контролем миллиардера Джорджа Сороса. Об этом в эксклюзивном интервью влиятельному американскому журналу New York заявил адвокат нынешнего хозяина Белого Дома Рудольф Джулиани. Издание приводит слова юриста о том, что Дж. Сорос «внимательно следил» за деятельностью диппредставительства США в нашей стране, а также «давал советы» высокопоставленным дипломатам, включая 9-го посланника Белого Дома в Киеве Мари Йованович. «Помимо прочего, миллиардер нанимал агентов ФБР с тем, чтобы они занимались слежкой за сотрудниками зарубежных представительств Соединенных Штатов, - отметил, в частности, он. – Я не раз говорил ему, что это безумие, но Сорос ничего не хотел слушать». Помимо прочего, Р. Джулиани отметил, что миллиардер распространял неправдивую информацию об администрации американского президента Дональда Трампа в рамках скандала «Украинагейт».