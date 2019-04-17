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Состояние госпитализированного Дмитрия Быкова оценивается как стабильно тяжелое

Состояние госпитализированного Дмитрия Быкова оценивается как стабильно тяжелое (4 новости)

«Дмитрий Быков / Скриншот В больнице российского города Уфа (столица Республики Башкортостан) российского писателя 51-летнего Дмитрия Быкова ввели в состояние…»

Известного писателя Дмитрия Быкова срочно поместили в больницу во время тура по городам России. Ему внезапно стало плохо в самолете. После прибытия в госпиталь литератора ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать его состояние.

Как сообщает "Пятый канал", писателя госпитализировали в ближайшую больницу Уфы с подозрением на инсульт. В этом городе у писателя Дмитрия Быкова было запланировано выступление и автограф-сессия. За несколько часов до встречи представители писателя сообщили об отмене мероприятия.

"К сожалению, в связи с плохим самочувствием Дмитрия Быкова лекция, которая должна была состояться сегодня, 17 апреля, отменяется. Сейчас мы решаем вопрос с возвратом средств за билеты. Надеемся на понимание", – обратились представители Дмитрия Быкова, не разглашая деталей.

Накануне госпитализации Дмитрий Быков был в Екатеринбурге, после чего отправился самолетом в Уфу. Именно во время полета писателю стало плохо. Стюардессы не сразу оказали помощь пассажиру, поскольку решили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. После почти 40 минут самолет приземлился, а Дмитрия Быкова встретили медработники.

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По информации Telegram-канала Mash, знаменитого литератора вывезли на каталке, поскольку он не мог самостоятельно передвигаться. врачи предположили, что такое состояние Дмитрия Быкова мог вызвать инсульт или отек мозга, однако эти диагнозы не подтвердились. Кроме этого, медики проверили знаменитого россиянина на энцефалопатию и сахарный диабет 2-го типа.

Дмитрий Быков был госпитализирован в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Этот диагноз не подтвержден, но состояние писателя остается стабильно тяжелым. С ним работают лучшие врачи. Сейчас переводить в Москву Дмитрия Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Врачи следят за его состоянием, – отметил представитель министерства здравоохранения РФ Игорь Молчанов.

В России госпитализировали Дмитрия Быкова / The Insider

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Facenews Facenews  ·  17.04.19, 18:05 После госпитализации известный писатель и публицист Дмитрий Быков был помещен в медикаментозную кому. Он находится в стабильно тяжелом состоянии. Диагноз "инсульт" не подтвердился.Состояние известного…
Главред Главред  ·  17.04.19, 18:17 Дмитрий Быков / Скриншот В больнице российского города Уфа (столица Республики Башкортостан) российского писателя 51-летнего Дмитрия Быкова ввели в состояние медикаментозной комы. Литератор не...
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